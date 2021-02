Adelante pide a la Junta que "revierta la privatización" de la limpieza del reabierto Hospital Militar de Sevilla

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos e IU, integrados en Adelante Andalucía, han pedido este lunes a la Junta que "revierta el proceso de privatización" que ha realizado en el servicio de limpieza del nuevo Hospital de Emergencia Covid-19, que ha quedado operativo desde este lunes para acoger a pacientes de dicha enfermedad tras las obras que han permitido recuperar el antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones de Sevilla.

Así lo ha trasladado el parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez en una atención a medios junto a la diputada de Unidas Podemos en el Congreso por Sevilla Isabel Franco, y el delegado Sindical del Área de Gestión Sanitaria Sur de CCOO, Antonio Montaño, tras un encuentro con motivo de dicha "privatización" del servicio de limpieza del citado centro hospitalario.

Ismael Sánchez ha lamentado que de esta reunión han obtenido la confirmación de que "no todos los servicios" del nuevo hospital "van a ser de gestión pública", y ha comentado que "no entendemos cómo se puede gestionar de lo público los servicios de cocina, de mantenimiento o la gestión del personal sanitario", pero "no el personal de limpieza", y que "se haya privatizado una vez más, dentro del plan de desmantelamiento de lo público, de los derechos conquistados por los trabajadores, algo tan fundamental".

En esa línea, el parlamentario de Adelante y representante de IU ha subrayado que la actual crisis sanitaria "ha puesto en evidencia que la limpieza, la higiene, es una de las tareas prioritarias para combatir la Covid-19, y no entendemos cómo algo tan importante pasa a manos privadas", según ha insistido.

Tras apuntar que una empresa privada persigue "la rentabilidad económica, como es lógico", mientras que "el servicio público tiene otro objeto, que es la excelencia en la atención", ha señalado que desde Adelante piden a la Consejería de Salud y al presidente de la Junta "que dé marcha atrás en esta decisión y que revierta el proceso de privatización que ha realizado" en dicho servicio de limpieza.

"MÁS BARATO"

Ismael Sánchez ha agregado que existen "ejemplos muy claros en Andalucía que demuestran que la gestión pública de los servicios de limpieza en los centros sanitarios es mucho más eficiente", y, además, resulta que "es más barato, aunque en materia sanitaria no tendríamos que tener una calculadora en la mano", según ha apostillado.

"Estamos hablando de un exceso de gasto de la Junta de Andalucía de más de 40 millones de euros al año por la cabezonería de privatizar la gestión de los servicios de limpieza en los hospitales públicos, algo que está repercutiendo negativamente en las arcas" de la comunidad, según ha criticado el diputado de Adelante.

Sánchez ha anunciado que Adelante va a registrar "una serie de iniciativas parlamentarias para que la Junta de Andalucía inicie de inmediato el proceso de rescate de todos estos servicios y, más pronto que tarde, podamos disponer de una gestión directa, pública" de los mismos, al tiempo que ha remarcado que en las "bolsas de trabajo" para servicios de limpieza hay "26.000 profesionales, hombres y mujeres capacitados de los que se podría tirar de hoy para mañana".

ESTUDIO SINDICAL SOBRE EL COSTE DEL SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO

Por su parte, el delegado sindical del Área de Gestión Sanitaria Sur de CCOO, Antonio Montaño, ha indicado que el sindicato puede "demostrar que el servicio de limpieza pública es de mayor calidad que cuando se presta" por la empresa privada, y "el empleo que se genera es de mayor calidad, menos precario".

Así, ha explicado que desde CCOO han realizado "estudios económicos" en los que demuestran que "la prestación con limpieza pública llega a ser un 30% más barata que la privada".

A ese estudio ha aludido, por su parte, la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco para defender que "las contrataciones públicas para limpieza no sólo son mejores y más eficaces, sino que encima son más baratas", y ha argumentado que los recursos que se pueden ahorrar con ellas "se podrían utilizar para otros servicios de la sanidad pública que ahora mismo están en unos niveles de actividad" elevados.

"La salud de los andaluces nunca puede ser motivo de llevar más dinero a manos privadas", ha sentenciado Isabel Franco antes de defender que la salud pública debe ser un "pilar fundamental para un gobierno, para la autonomía andaluza".

En esa línea, ha exigido a Moreno y al Gobierno andaluz "que explique por qué, siendo más barata y mejor que la limpieza de los hospitales públicos sea pública, está contratando estos servicios de manera privada, y qué intereses tienen para hacerlo de esta manera, que sabemos que es peor".

Asimismo, desde Podemos exigen "que la limpieza de estos hospitales sea pública", y que desde la Junta se "empiece a revisar los contratos que tiene con empresas privadas en otros hospitales públicos en Andalucía para que ese ahorro que se estima" que se puede alcanzar con la prestación pública del servicio "se destine a otras necesidades de la sanidad" andaluza y que ésta pueda ser "mucho mejor", según ha concluido Isabel Franco.