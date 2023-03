Adelante propone un "trato personalizado" para que los migrantes puedan realizar trámites administrativos en Sevilla

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Sevilla, Sandra Heredia, se ha comprometido este viernes a que "todos los trámites se puedan hacer de manera presencial, además de telemáticamente, con una agilidad razonable". Ésta ha sido una de las propuestas que Heredia ha trasladado a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la reunión que han mantenido y en la que la organización ha informado de los "problemas" que la burocracia online está generando en el colectivo de personas refugiadas ya que "muchas no tienen medios para acceder a Internet, no conocen bien el idioma o carecen de las competencias digitales necesarias para llevar a cabo los trámites".

Heredia ha presentado en el acto con CEAR su propuesta de Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica, que posibilitará un "trato personalizado" con objeto de "conseguir la agilización y simplificación de los trámites que deba realizar la ciudadanía y que éstos sean sencillos, sin coste a la ciudadanía, con lenguaje claro y con posibilidad de asistencia personalizada".

En una nota de prensa, Sandra Heredia ha reconocido que "esto es un problema que afecta a toda la ciudadanía, a personas migrantes pero también a personas mayores o de entornos donde no hay acceso a Internet o carecen de competencias para manejarse en entornos digitales". "Si a mí, que estoy acostumbrada a manejarme en esos ámbitos, a veces me cuesta realizar un trámite porque el navegador no está configurado o no he importado bien el certificado, imagínense a una persona que no entiende nada de esto y cuando va a solicitar cita presencial se encuentra con que no hay citas o son para dentro de tres meses", ha expuesto la candidata.

En la reunión con CEAR se han abordado, además, otras cuestiones, como la necesidad de dotar de contenido a la Oficina de Atención a las Personas Migrantes que está contemplada en el organigrama del Ayuntamiento, aunque "no ha sido puesta en funcionamiento". Esta oficina servirá como punto de información, mediación e interpretación para las personas que lo necesiten así como un servicio de "ventanilla única" para afrontar los trámites burocráticos.