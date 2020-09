Adelante Sevilla insta a Espadas a abordar en la mesa de ocupación ilegal la situación del Patio de los Naranjos

Pide un trato similar al "grave" problema de la vivienda en la ciudad

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Adelante Sevilla ha preguntado al gobierno local socialista si, "cuando reclama la creación de una mesa de trabajo con otras Administraciones para combatir la ocupación ilegal, se refería a la situación concreta del Patio de los Naranjos", tras no entender por qué no se le ha dado la misma atención a la vivienda teniendo en cuenta el "grave problema" que supone en la ciudad.

La portavoz adjunta de Adelante Sevilla, Sandra Heredia, ha informado de que este asunto se ha llevado a la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno para su respuesta por escrito, donde se ha pedido al alcalde, Juan Espadas (PSOE), que manifieste su postura respecto a la situación del Patio de los Naranjos y si se ha realizado alguna gestión para recuperar su uso público, teniendo en cuenta el posicionamiento del Pleno respecto a las inmatriculaciones.

Heredia ha señalado a Europa Press que Espadas "es valiente con los débiles y cobarde con los poderosos", mostrando su sorpresa por el hecho de que se proponga esta mesa por la ocupación ilegal y "no se haya propuesto una medida similar para abordar el enorme problema que sí en la ciudad con respecto a la vivienda, un derecho que se vulnera diariamente".

Además, considera que, si se habla de ocupaciones ilegales, el alcalde "debería de centrarse en defender el patrimonio público que ha sido usurpado irregularmente por la Iglesia Católica". "Sin embargo, Espadas no hace nada por dar cumplimiento a lo aprobado en el Pleno municipal, que se manifestó a favor de revertir las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía eclesiástica", advierte, algo a lo que suma que "no solo no hace nada, sino que además quiere nombrar al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, hijo adoptivo de la ciudad".

Igualmente, Adelante ha pedido a través de la citada comisión de control que el alcalde aclare qué gestiones ha realizado el Ayuntamiento desde febrero de 2018 hasta la actualidad para "recabar la lista completa de los bienes inmatriculados en Sevilla desde 1978 por la autodenominada Iglesia católica, teniendo en cuenta que dicha organización opera con otros nombres como Diócesis, Congregaciones, Obispado, Cabildo o similares".

"¿No se ha planteado el alcalde proponer la creación de una mesa de trabajo entre Administraciones para hacer frente, por ejemplo, al problema de la vivienda, sobre todo teniendo en cuenta que el artículo 47 de la Constitución Española, que afirma que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, se vulnera en nuestra ciudad?", insiste.