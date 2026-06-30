Adjudicados los trabajos del Plan Estratégico para crear el corredor Verde y Azul de Sevilla

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la adjudicación de los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico del Anillo Verde y Azul de Sevilla y del Corredor Urbano del Guadalquivir.

Según ha remarcado el Consistorio, este Plan Estratégico tendrá como objetivo definir y desarrollar el trazado de una gran infraestructura verde y azul que conecte los principales espacios naturales, parques y corredores ecológicos de Sevilla.

El mismo integrará el río Guadalquivir y su red hidrográfica como elementos vertebradores del territorio. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que el Anillo Verde y Azul "no es solo un proyecto ambiental, sino también una oportunidad para generar espacios de encuentro, ocio y movilidad sostenible, reforzando la identidad de Sevilla como una ciudad comprometida con la sostenibilidad y la Agenda Urbana 2030".

Los trabajos adjudicados incluyen, entre otras cuestiones, la revisión del documento base del Anillo Verde elaborado en 2020, el diagnóstico ecológico y ambiental del ámbito de actuación, la zonificación y priorización de intervenciones, así como la definición de criterios de diseño, gestión, mantenimiento y gobernanza de la infraestructura verde y azul.