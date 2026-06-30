Adjudicados los trabajos del Plan Estratégico para crear el corredor Verde y Azul de Sevilla

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad.
El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad. - Rocío Ruz - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 30 junio 2026 17:33
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SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la adjudicación de los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico del Anillo Verde y Azul de Sevilla y del Corredor Urbano del Guadalquivir.

Según ha remarcado el Consistorio, este Plan Estratégico tendrá como objetivo definir y desarrollar el trazado de una gran infraestructura verde y azul que conecte los principales espacios naturales, parques y corredores ecológicos de Sevilla.

El mismo integrará el río Guadalquivir y su red hidrográfica como elementos vertebradores del territorio. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que el Anillo Verde y Azul "no es solo un proyecto ambiental, sino también una oportunidad para generar espacios de encuentro, ocio y movilidad sostenible, reforzando la identidad de Sevilla como una ciudad comprometida con la sostenibilidad y la Agenda Urbana 2030".

Los trabajos adjudicados incluyen, entre otras cuestiones, la revisión del documento base del Anillo Verde elaborado en 2020, el diagnóstico ecológico y ambiental del ámbito de actuación, la zonificación y priorización de intervenciones, así como la definición de criterios de diseño, gestión, mantenimiento y gobernanza de la infraestructura verde y azul.

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