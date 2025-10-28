Adjudican a la UTE Lisabesur Mollinedo el proyecto de aparcamiento de Plaza Constitución de Mairena del Alcor (Sevilla)

Adjudican a la UTE Lisabesur Mollinedo el proyecto de obras de aparcamiento de la Plaza Constitución - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR

La firma también se ocupará de redactar la futura reurbanización del espacio

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El proceso de licitación para la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras de aparcamiento subterráneo y reurbanización de la Plaza de la Constitución de Mairena del Alcor (Sevilla) se ha resuelto a favor de la UTE Lisabesur Mollinedo. El importe de dicha licitación asciende a un total de 46.388 euros.

La remodelación de este espacio busca convertir la citada plaza "en el auténtico centro neurálgico del barrio San Bartolomé, dotándola de más funcionalidad, zonas de estancia, esparcimiento y convivencia vecinal, especialmente para las personas mayores y alumnado del colegio San Bartolomé, al tiempo que se mejora la accesibilidad y la disponibilidad de estacionamiento mediante una infraestructura subterránea moderna y adaptada", detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Un proyecto "ambicioso" en el que se lleva trabajando desde hace años, reflejo del compromiso del equipo de gobierno mairenero con la mejora del entorno urbano, la cohesión del barrio y la calidad de vida del vecindario.

Al respecto, "ya se han llevado a cabo en la zona otras actuaciones como los trabajos de sondeo, necesarios para la elaboración del estudio geotécnico. Unos estudios que proporcionan información sobre las capas del terreno".