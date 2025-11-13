Administradores de Fincas de Sevilla entrega este viernes sus medallas a los colegiados con 25 años en la profesión

Archivo - Balcones en el centro de Sevilla. - COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE SEVILLA

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAF Sevilla) celebra este viernes 14 de noviembre su cena anual de colegiados, un encuentro que cada año reúne más de 200 profesionales de la administración de fincas de Sevilla y provincia, y en el que está previsto que acuden responsables municipal del área de Urbanismo, así como diversos representantes de otros colegios profesionales, colectivos del sector, proveedores y empresas.

Se trata del evento más importante de la institución sevillana que este 2025 se celebrará en el Restaurante Abades Triana, y que cada año reúne a los profesionales que gestionan el 80% del parque inmobiliario de Sevilla. Por esa razón, durante el transcurso del evento se hará entrega de la Medalla de Plata a los profesionales sevillanos que acumulan 25 años de trayectoria profesional, informa este órgano colegial en un comunicado.

En esta ocasión, se distinguirá a Manuel García Tenías, Trinidad Hormigo Romero, Pablo Martín Soldevilla, Francisco José Gallo Masero, Jesús Manuel González Gil, María del Mar Camacho Paredes, María del Mar Guerrero Rodríguez, y Rafael I. de Flores Canales. De esta manera, El CAFS quiere destacar la importancia de quienes han contribuido al crecimiento del sector y a la mejora de la convivencia en las comunidades de vecinos.

Este cónclave que reunirá a más de 300 personas, además del carácter institucional, tiene un marcado componente social, ya que permite estrechar lazos entre compañeros y compañeras y fomentar el espíritu de colaboración que caracteriza al colectivo.

La presidenta de Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, María Dolores García Bernal, aprovechará, además, para anunciar que Sevilla ha sido elegida para acoger la XXXIII edición de las Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas que organiza el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, en febrero de 2026.

Se trata del cónclave más importante de la profesión a nivel autonómico que reúne cada año a colegiados de los ocho colegios territoriales de Andalucía para trabajar en cuestiones de máximo interés para la profesión durante una serie de jornadas formativas, charlas y ponencias de temáticas para los profesionales colegiados en administración de fincas.