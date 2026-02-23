El aeropuerto de Sevilla destina cerca de 300.000 euros a la instalación de bancadas sostenibles en la zona de embarque

Archivo - Imagen de recurso de la zona de embarque de la terminal aérea. - AENA - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Sevilla acaba de adjudicar por 297.185 euros (importe neto) el contrato de compra e instalación de nuevas bancadas en la zona de embarque del edificio terminal, con el objeto de mejorar el confort de los pasajeros. El proyecto será desarrollado por la empresa Doublet Ibérica y tiene un plazo aproximado de ejecución de cinco meses.

Las bancadas, fabricadas con material sostenible, permitirán incorporar 234 nuevos asientos a la oferta actual y se distribuirán entre la tienda libre de impuestos y las puertas de embarque A --una de las zonas del terminal donde más viajeros suelen confluir mientras esperan sus vuelos--, detalla AENA en un comunicado.

En este sentido, serán asientos con un diseño ergonómico y funcional, respaldos inclinados y reposabrazos integrados, de modo que no sólo se priorizará la comodidad, sino también la accesibilidad. En relación con esto último, habrá bancadas específicamente destinadas a personas con movilidad reducida, en las que los asientos se dispondrán algo más elevados.

Al estar dispuestos en módulos, podrán combinarse en tramos rectos y curvos, lo que facilitará su adaptación a la geometría del espacio y permitirá un uso más eficiente del mismo. El despliegue de las nuevas bancadas se programará por fases y en franjas horarias que no afecten a la operativa habitual del aeropuerto.