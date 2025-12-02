El Aeropuerto de Sevilla estrena dos puntos de intercambio de libros

Publicado: martes, 2 diciembre 2025 12:07

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Sevilla ha estrenado esta semana dos nuevos puntos de intercambio de libros en la zona de embarque. Uno de ellos se sitúa junto a las puertas A, y el otro junto a las puertas B.

El objetivo es "fomentar la lectura y mejorar la experiencia del pasajero", según ha indicado Aena en una nota de prensa.

El aeropuerto y su plantilla han realizado la primera donación contribuyendo así a "la economía circular y a que la estancia de los viajeros en las instalaciones sea más amena y enriquecedora".

Entre los libros expuestos en los puntos de intercambio, los pasajeros encontrarán desde novelas y literatura infantil, hasta guías turísticas.

