El Aeropuerto de Sevilla rozó en junio los 890.000 pasajeros tras crecer un 11,7 por ciento

Archivo - Vista de la terminal desde las pistas del aeródromo. - AENA - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Sevilla ha cerrado el mes de junio con 886.407 pasajeros y una subida del 11,7 por ciento respecto al mismo mes de 2025, con una media diaria de más de 29.500 usuarios en las instalaciones.

Según ha detallado Aena en una nota de prensa, el grueso de los pasajeros registrados se ha movido en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 884.481. De ellos, 414.518 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, mientras que 469.963 optaron por conexiones con el extranjero.

Asimismo, el tráfico internacional ha crecido a un ritmo del 15,8 por ciento, siendo los destinos con mayor demanda en términos absolutos Italia (107.036 pasajeros), Francia (97.880), Reino Unido (83.612), Portugal (32.165), Alemania (29.504), Holanda (25.769) y Polonia (14.480).

Por ritmo de crecimiento, ha sido significativa la evolución que han seguido durante el mes pasado los vuelos con Polonia (60,6 por ciento), Grecia (con un 45,1 por ciento más), Italia (44,5 por ciento) Bélgica (23,2 por ciento), Francia (22,8 por ciento) y Rumanía (22 por ciento). Por lo que el tráfico foráneo aportase un 53,1 por ciento de la actividad comercial del aeropuerto.

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla ha atendido durante el mes pasado 6.734 vuelos, de los que 6.087 fueron comerciales (14,8 por ciento más).

En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado que este resultado "es fruto de la apuesta decidida del Gobierno de España, a través de Aena, por seguir modernizando y ampliando la capacidad del aeropuerto".

MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO

El subdelegado ha anunciado que Aena va a invertir más de 230 millones de euros entre 2027 y 2031 para la ampliación y modernización del aeropuerto de Sevilla, lo que incrementará su capacidad, mejorará la calidad del servicio y adaptará las instalaciones al crecimiento que está experimentando el tráfico aéreo.

Igualmente, Toscano ha defendido que es una inversión "estratégica" que prepara al aeropuerto para "seguir creciendo durante las próximas décadas". "Es especialmente relevante el impulso del tráfico internacional", que ya representa más de la mitad de la actividad comercial del aeropuerto.