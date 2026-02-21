Afectado un hombre de 65 años por inhalación de humo en un incendio en Utrera (Sevilla)

Imagen de archivo de miembros del cuerpo de bomberos de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha sido afectado por una inhalación de humo al producirse un incendio en un inmueble de la calle Gorrión de la localidad hispalense de Utrera a las 10,00 horas de este sábado.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de la comunidad en una nota, la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía ha atendido a varias llamadas que alertaban de un incendio en un inmueble.

La Sala Coordinadora 112 Andalucía activó de inmediato a efectivos de los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias (CES) 061.

Por otra parte, fuentes de la Policía Local y sanitarios han confirmado al servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta que un varón de 65 años había resultado afectado por inhalación de humo en este incendio, motivo por el que fue evacuado al Hospital de Alta Resolución de Utrera.