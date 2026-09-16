Agama Bajo Guadalquivir alerta sobre la pérdida de 1.100 has de cultivo de algodón, el mayor porcentaje en Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de un cultivo de algodón, en foto de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agama Bajo Guadalquivir, como organización agraria andaluza integrada en la Union de Uniones, ha lamentado que las administraciones "no estén poniendo freno" a la situación de que vive el campo andaluz, "en su larga agonía hacia su desestructuración". En este sentido, la entidad considera que los datos recientemente aportados por la Junta de Andalucia "no son para nada positivos" e indican que el cultivo del algodón sigue en "franco retroceso".

Durante esta campaña se han dejado de sembrar en la campaña otras 1.100 hectáreas de cultivo, que se suman a la "incesante sangría" de perdida de superficie sembrada en los últimos años, focalizándose el mayor porcentaje de perdida, esta vez, en la provincia de Sevilla, señala en una nota de prensa.

Por segundo año consecutivo, esta campaña 2026 se volverá a perder fondos europeos destinados como ayuda especifica al cultivo del algodón español, al no alcanzarse las 48.000 has de cultivo para las que está concebido el montante de ayuda.

Al respecto, la organización cree que "realzar la positividad" del aumento de la producción media comparándola a la de los últimos años, donde el campo andaluz ha tenido que soportar uno de los periodos de sequía "más dañinos que se recuerdan", no favorece al sector productor.

Ante esta situación, otros cultivos también se vuelven residuales, como el maíz o el tomate para transformación que "pende de un hilo" ante la presión de la industria, así como el arroz, que se ve "abocado a su desaparición" de las marismas del Guadalquivir si no se cambian las políticas comerciales internacionales.