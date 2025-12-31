Los agentes sociales de Sevilla defiende el diálogo para avanzar en las condiciones laborales y empresariales

Archivo - Un camarero prepara las mesas del interior de una caseta de la Feria de abril de Sevilla. A 07 de mayo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este 2025 ha cerrado el año con buenos datos en materia de empleo en la provincia de Sevilla. Según la Encuesta de Población Activa, en el tercer trimestre de 2025 la ocupación en la provincia de Sevilla ha registrado un incremento interanual del 0,78 %, alcanzando un total de 836.543 personas ocupadas.

Un dato destacado en el último Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla, elaborado por Prodetur, que ha reseñado "una evolución favorable" de la economía de la zona. Una cuestión en la que coincide el Barómetro Económico de Sevilla (BES), elaborado conjuntamente por el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y la Universidad Loyola, que refleja una "expansión moderada" de la economía de Sevilla.

El documento prevé un crecimiento del empleo del 1,1% en 2025, que se acelerará hasta el 2,3% en 2026. En ambos informes, se subraya el papel del tejido empresarial de la provincia.

Para la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), el 2025 ha sido "un año claroscuros", marcado por "el esfuerzo de las empresas para sostener la actividad" en un contexto internacional complicado con decisiones como los aranceles impuestos por Estados Unidos. Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), ha puesto el foco en el fortalecimiento de la contratación indefinida "especialmente entre los más jóvenes". Sin embargo, han señalado que hay elementos como la vivienda que "están condicionando la precariedad de los trabajadores".

36 PERSONAS FALLECIDAS EN ACCIDENTES LABORALES EN 2025

Por otro lado, 2025 ha supuesto "un año negro" en la siniestralidad laboral. Según datos de CCOO, este año han muerto 36 en accidentes en el trabajo, una cifra bastante superior en comparación con los seis fallecidos el pasado año. Una situación que para el secretario general del sindicato en Sevilla, Carlos Aristu, es fruto de una "cultura empresarial del incumplimiento".

"Estos accidentes suelen ocurrir donde no hay organización sindical, lo que llamamos el modelo jungla", ha afirmado Aristu en declaraciones a Europa Press. Para poner remedio a estos datos, el secretario ha pedido a las empresas no avalen prácticas que conllevan "una sobrecarga de horas de trabajo".

Aunque para Aristu "el mejor remedio" es "tener organización sindical". "Superar el miedo, acudir al sindicato y poder presentar algo tan democrático como una candidatura", ha afirmado. Sobre esta materia, la CES ha anunciado para el próximo año "reforzar la prevención" con el desarrollo y difusión de vídeos breves y píldoras informativas dirigidas a empresas y asociaciones.

MÁS VIVIENDA ASEQUIBLE E INFRAESTRUCTURAS

CCOO también pone el foco en el problema del acceso a la vivienda, una situación que para Aristu "está condicionando la manera de vivir de mucha gente". En este sentido, ha pedido que las nuevas construcción tengan "un precio accesible", asimismo ha pedido a la Junta de Andalucía que aplique la ley estatal de vivienda para que se actúe en "zonas tensionadas como Sevilla".

En esta línea, el secretario del sindicato ha propuesto la creación de fondos públicos de inversión en vivienda pública para crear una "bolsa de acceso de alquiler asequible".

Por otro lado, la CES pone el foco en las infraestructuras de la ciudad. El presidente de la entidad, Manuel Rus ha indicado que "es necesario abordar la limitada capacidad de la red eléctrica", algo que considera "está condicionando el desarrollo económico de toda la provincia". Al respecto, ha anunciado la creación de una comisión de trabajo dedicada a la energía para el próximo año.

"No es admisible que empresas interesadas en establecerse en Sevilla, con el objetivo de generar riqueza y empleo, se vean frenadas, ni que las ya implantadas encuentren obstáculos para ampliar su actividad o acometer nuevos proyectos", ha afirmado.

En paralelo, ha pedido que se avance en proyectos que "mejoren la movilidad, la logística y la competitividad empresarial". En este sentido, ha insistido en el puente entre Dos Hermanas y Palomares del Río o la conexión entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa.

EN PRO DE LA NEGOCIACIÓN

Por su parte, CSIF ha señalado la necesidad de "mejorar los servicios y adecuar las plantillas" de las áreas municipales del Ayuntamiento de Sevilla. Según el secretario del sindicato en el Consistorio, Rafael Recio, "falta por cubrir" el 33% del personal, por lo que ha pedido la creación de una mesa de empleo.

"Queremos ofrecer un servicio de calidad, los servicios sociales son la única forma para establecer una igualdad social en la prestación de las necesidades de la ciudadanía", ha indicado.

En esta línea, Comisiones Obreras se ha marcado para el próximo año la negociación de varios convenios colectivos que "afectarían en torno a 230.000 personas". "Vamos a poner toda la carne en el asador", ha remarcado Aristu.

Asimismo, la CES ha defendido el papel del diálogo social "para el crecimiento y la cohesión" a la par que ha pedido para el próximo año "evitar decisiones políticas que incrementen los costes, la burocracia o la presión fiscal", destacando su efecto en la pymes