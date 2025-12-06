Los Agentes Tutores de Sevilla visitan a los niños del Hospital Macarena para enseñar educación vial

Los Agentes Tutores visitan a los niños del Hospital Macarena para enseñar educación vial - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla han visitado este viernes a los niños ingresados en el Hospital Universitario Virgen Macarena, dentro de las actividades del programa especializado en infancia.

Según ha informado el Consistorio en una nota, durante la visita, los menores han recibido formación básica sobre educación vial y han conocido de cerca el trabajo policial en la vía urbana. Además, se les han entregado pegatinas, silbatos, gorras y carnés de policía infantil. Personal sanitario y responsables del aula hospitalaria han acompañado la actividad, que ha permitido a los pequeños y a sus familias disfrutar de una jornada educativa y lúdica.

La iniciativa forma parte del Programa Agente-Tutor, que desarrolla charlas y actividades preventivas dirigidas a concienciar a los jóvenes de Sevilla sobre seguridad vial y civismo.