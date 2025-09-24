Aguadulce (Sevilla) recibe desde 2018 un total de 2,4 millones de euros del Gobierno para fomentar el empleo local

Celebración de la Junta de Seguridad Local de Aguadulce el 23 de septiembre de 2025. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

AGUADULCE (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado este miércoles el municipio sevillano Aguadulce, una cita en la que ha destacado que la zona es una de las beneficiarias del el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros desde 2018 y está destinado a "el desarrollo de proyectos concretos, además de dinamizar la economía y el empleo local".

En una nota de prensa, la subdelegación ha destacado que durante la cita el alcalde de la localidad, José Ramón Montaño, ha visitado junto con el subdelegado el nuevo Centro Socioeducativo de Aguadulce, cuya obra de renovación se ha financiado a través del plan de Empleo Estable en dos fases (2022 y 2023) y que en conjunto ha significado una inversión de 272.000 euros.

El nuevo Centro Socioeducativo acoge durante seis tardes a la semana actividades y talleres, además de prestarse como espacio para el colegio y la escuela infantil del municipio "que ya lo utilizan como salón de actos para celebraciones o para ensayos".

Entre otros proyectos desarrollados a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario, Aguadulce también ha acometido la ampliación del bar de la piscina municipal, así como su climatización. En este sentido, el Ayuntamiento de Aguadulce ha solicitado a través del Plan de Empleo Estable 2026 una nueva subvención para incorporar al parque municipal una nave en el polígono La Molina con el objetivo de "responder a la demanda tanto de los servicios generales del municipio como de las empresas locales".

En total, el Ayuntamiento de Aguadulce ha recibido desde 2018 un importe de 2.476.000 euros en subvenciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario, con cargo a las líneas de Garantía de Rentas y de Empleo Estable. Durante la última convocatoria de 2024, el PFEA ha invertido más de 42,6 Meuro en la provincia de Sevilla, además de beneficiar de manera directa a más de 26.000 personas y de generar 400.000 jornales.

DESCIENDE UN 22,5% LA TASA DE CRIMINALIDAD

Por otro lado, el subdelegado ha incidido durante la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento con motivo de la coordinación de los operativos en el municipio en que la tasa de criminalidad ha descendido un 22,5% en el último año en el municipio de Aguadulce.

En la reunión de coordinación también han participado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la mano de la Guardia Civil y la Policía Nacional adscrita, así como Policía Local y representantes del Ayuntamiento.