Aguirre reprende a Adelante tras desalojar del Pleno a trabajadores de limpieza de Sevilla: "No respetan el Parlamento"

Trabajadores de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Sevilla son desalojados del Pleno del Parlamento de Andalucía tras protagonizar una protesta en su interior. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reprendido a los diputados del Grupo Mixto-Adelante Andalucía por "aplaudir" a los trabajadores de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Sevilla que han sido desalojados del Pleno del Parlamento de Andalucía de este jueves tras desplegar pancartas desde la tribuna del público y realizar una protesta.

"Es una auténtica vergüenza. Cuando usted invita a alguien al Parlamento, que es la casa de todos los andaluces, hay que enseñarles cuáles son las normas de cortesía y respeto. Ustedes no lo cumplen", ha asegurado Aguirre a los diputados José Ignacio García y Begoña Iza.

La protesta ha tenido lugar durante una pregunta parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, sobre la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla de externalizar el servicio de limpieza en los colegios de la ciudad.

Ante esta situación, Castillo ha asegurado que es el Consistorio "quien tiene las competencias" y ha defendido que "entiende que el Gobierno municipal persigue lo mejor para los centros educativos".

Por su parte, Iza ha señalado que la decisión "sigue el mismo plan del Partido Popular de privatizar" y ha defendido que el servicio actual "funciona perfectamente" y ha asegurado que los sindicatos "están en pie de guerra porque van a echar a 300 personas".

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha realizado diferentes movilizaciones tras el anuncio del alcalde, José Luis Sanz, de externalizar el servicio de limpieza de los colegios. Actualmente, los sindicatos mantienen una concentración en Puerta Jerez desde el lunes y tienen prevista una manifestación frente al Teatro de la Maestranza durante el acto institucional del 28F.

El primer edil ha reiterado en varias ocasiones que la propuesta "no supone ningún despido" y que persigue "resolver un problema". En esta línea, Sanz ha asegurado que "no es el primer servicio de limpieza externalizado" por el Ayuntamiento a lo largo de los años.