Albert Rivera y Juan Marín presentan el domingo en Sevilla los ejes de la campaña electoral de Ciudadanos

Publicado 26/02/2015 12:44:28 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, presentarán el domingo en Sevilla los ejes de la campaña electoral.

Marín ha manifestado, según un comunicado, que Ciudadanos propondrá "revisar el sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos para no empezar el mes con -268 euros en la caja, lo que incluiría créditos a interés reducido para que sean cómodos de devolver, así como por agilizar la burocracia que rodea a cualquier actividad emprendedora, "puesto que no podemos tardar meses y meses en obtener una licencia de apertura".

"En definitiva, hay que ayudar al músculo productivo, que son los autónomos y pymes, y eliminar la grasa administrativa que ralentiza la reactivación económica", ha apuntado.

En materia de lucha contra la corrupción, ha asegurado que su partido no aceptará "a ningún imputado en las listas ni en cargos orgánicos de cualquier partido". Marín, quien ha asegurado que "todos los miembros de las listas de C's han firmado un documento autorizando a que el partido los investigue en todos los sentidos", ha afirmado que no aceptan los aforamientos "por cuanto no habría igualdad entre los ciudadanos".

En este sentido, el candidato de C's a la Presidencia de la Junta ha apostado "por una justicia sin injerencias políticas". "Un político debe dimitir si es imputado por corrupción, ya que los ciudadanos nos piden ejemplaridad y la gente está harta de que la corrupción sea un arma arrojadiza, porque con el 'y tú más' no vamos a ningún lado", ha sentenciado Marín.

Por último, el líder andaluz de Ciudadanos ha pedido a las demás formaciones "que dejemos atrás los intereses partidistas para sacar a Andalucía de donde está". "Con más de un 30% de paro o casi un 40% de familias en riesgo de exclusión social no se puede sacar pecho", ha expresado Marín, para quien tras el 22M habrá que sentarse a dialogar entre todos, "porque lo más importante es situar a las personas en el centro del debate político, más allá de siglas y cuestiones personales".