Alcalá de Guadaíra reivindica el congreso ContraSeña como "un nuevo tiempo para la cultura"

El Auditorio Riberas del Guadaíra se convirtió este sábado en el epicentro del debate cultural con la celebración de 'ContraSeña. I Congreso de Nueva Cultura Andaluza', una cita que ha situado con la vocación de "abrir un tiempo nuevo en la forma de pensar y vivir Andalucía" bajo el lema 'Andalucía es la clave', para subrayar que fue un encuentro que "combinó reflexión, arte, música y humor en torno a la identidad andaluza".

La jornada arrancó con una conversación entre el humorista y productor Manu Sánchez y Christopher Rivas, Delgado de Identidad Andaluza del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. La iniciativa parte precisamente de esta delegación, única en toda Andalucía, por cuanto "de los más de 800 municipios que conforman nuestra tierra, solo Alcalá cuenta con un área específica de Identidad Andaluza, un hito que sitúa a la ciudad a la vanguardia en la defensa y proyección de lo andaluz", según una nota del Ayuntamiento de Alcalá.

La primera mesa estuvo protagonizada por Antonio Manuel Rodríguez, que con su inconfundible prosa defendió que el habla andaluza es una lengua con todo lo que una lengua necesita para ser reconocida: gramática, riqueza léxica, creatividad y, sobre todo, una comunidad que la hace viva.

Junto a Sandra Mouruizz y Antropizarte, se subrayó la importancia de mirar sin complejos la forma en que hablamos y pensamos desde Andalucía. Todos coincidieron en que los haters en redes sociales suelen cargar contra el acento: "nos critican por cómo hablamos, pero es justo lo que nos hace únicos", reivindicaron.

En la segunda mesa, Nuria Bayo, Félix Ontañón y Manuel Rodríguez Illana trasladaron esa reflexión al terreno de la literatura y lo social. Plantearon un debate sobre cómo la escritura, la memoria colectiva y las nuevas narrativas están derribando tópicos y alumbrando un nuevo paradigma cultural andaluz.

La tercera mesa, con Julio Muñoz El Rancio y Malacara, fue la más desenfadada. Ambos lograron arrancar carcajadas al público mientras hablaban de humor, redes sociales y cultura popular. Con ingenio e ironía, mostraron cómo lo andaluz también se expresa en el meme, la sátira y las narrativas digitales.

Fue uno de los momentos más celebrados del congreso. Uno de los hitos visuales lo firmó el grafitero BaobArt, que dejó plasmada la identidad de ContraSeña en un mural vibrante, lleno de color y simbolismo.

La obra, que ya forma parte de la imagen reconocible del congreso, se convirtió en un emblema para los asistentes y en uno de los espacios más fotografiados del día. El broche lo puso la música: El Hombre Quizás, O'Cristo, Canastéreo, Cristian de Moret y DJ Yanyo llenaron de energía el auditorio hasta la madrugada, demostrando que lo andaluz también es ritmo, experimentación y celebración compartida.

"El estreno de ContraSeña dejó claro que hay una generación de creadores, pensadores y artistas dispuestos a escribir el presente y el futuro de lo andaluz. Una contraseña compartida que convierte a Andalucía en clave, seña e impulso de una nueva cultura", según la nota del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.