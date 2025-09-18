Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge la gala de presentación de la nueva programación de RTVA

Presentación de la programación de Canal Sur en Alcalá de Guadaíra. - ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Auditorio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la presentación de la nueva programación de Canal Sur RTVA, que ha contado con la presencia de grandes rostros de la radiotelevisión andaluza.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha destacado la resonancia y promoción que tanto este evento como las producciones televisivas tienen para la ciudad, ya que "todos los programas que se graban en este espacio enseñan al mundo el talento andaluz en un escenario único como Alcalá de Guadaíra", señala en un comunicado.

Por otro lado, la regidora ha resaltado la repercusión mediática y económica, así como el refuerzo del Auditorio Riberas del Guadaíra, "una referencia escénica cultural y social para Sevilla y su provincia y para toda Andalucía".

Además de Ana Isabel Jiménez, y otros miembros del equipo de Gobierno, la gala contaba con la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; el director general de la RTVA, Juande Mellado; la directora adjunta de CSRTV, Isabel Cabrera; el director de Innovación, Negocio y Comunicación de RTVA, Juan Vargas; y el presidente del Consejo de Administración de la RTVA, Rafael Porras, entre otras autoridades, además de componentes del equipo directivo, parlamentarios y de contar "con un fuerte respaldo" de representantes de la industria audiovisual andaluza.

Entre las caras conocidas, destacaron Bertín Osborne, Manu Sánchez, Pastora Soler, Juan y Medio, María José Suárez, Laura Sánchez, entre otros muchos conocidos presentadores de la televisión andaluza.