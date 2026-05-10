Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge un taller europeo sobre prevención de conductas de riesgo en adolescentes

La Casa de la Juventud de Alcalá de Guadaíra acoge un taller sobre prevención de conductas de riesgo en adolescentes. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Juventud de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido un taller sobre prevención de conductas de riesgo en adolescentes centrado en las herramientas y recursos disponibles en la plataforma multilingüe desarrollada para las comunidades educativas en el marco del proyecto europeo 'School Teachers Learning'. En esta iniciativa, el IES Profesor Tierno Galván, de Alcalá, representa a España junto a centros de otros cuatro países de la Unión Europea.

Este proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea en el marco del programa Erasmus+ y en él han participado durante dos años investigadores, personal académico y docentes de educación secundaria de Dinamarca, Eslovenia, Croacia, Lituania y España.

El objetivo, posibilitar formación especializada sobre la prevención de conductas de riesgo en adolescentes (bullying, adicciones, autolesiones, etcétera) a los profesionales de este ámbito educativo en toda Europa para que cada centro de forma individual pueda crear sistemas de prevención adaptados a sus necesidades, según ha explicado el Consistorio en una nota.

El consorcio de entidades promotoras del proyecto está formado por el Instituto de Investigación Utrip (Eslovenia), la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zagreb (Croacia), el centro de educación secundaria SRS (Eslovenia), el centro de educación secundaria (GDMP), (Croacia), el centro de educación secundaria Gedimino (Lituania), el centro de educación secundaria Ringsted (Dinamarca), y el IES Profesor Tierno Galván, España.

El resultado es la plataforma 'www.es.schoolteacherslearning.eu' que incluye en seis idiomas (inglés, español, esloveno, lituano, croata y danés) un amplio contenido de técnicas y herramientas específicas para la protección de los adolescentes.

De hecho, el IES Tierno Galván ha dado a conocer dicha plataforma y sus recursos en dicho taller en el que han participado representantes del personal docente y de dirección de once centros educativos, y personal técnico de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

El delegado municipal de Educación, Pablo Chain, que ha seguido este proyecto y participado igualmente en la jornada, ha valorado positivamente esta iniciativa, y "el interés de la comunidad educativa por los jóvenes, como personas, más allá de cuestiones académicas".

Asimismo, ha destacado "la importancia que tienen estas iniciativas, ya que permiten a los profesionales del ámbito educativo poder conocer diferentes realidades formativas, y compartir experiencias exitosas en la mejora de los niveles educativos y el entorno afectivo de los más jóvenes".

Por último, ha añadido que "las acciones de programas como Erasmus+ permiten generar experiencias compartidas que son aún más interesantes cuando se realizan a todos los niveles: personales, académicas, administrativas e institucionales, permitiendo a todas las partes, conocer otras culturas y realidades".