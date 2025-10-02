Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge este viernes la Feria 'Creando Oportunidades de Empleo'

La delegada de Empleo en Alcalá de Guadaíra, Paula Fuster.
La delegada de Empleo en Alcalá de Guadaíra, Paula Fuster. - AYTO.DE ALCALÁ
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 2 octubre 2025 16:45

ALCALÁ (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra acoge la Feria 'Creando Oportunidades para el Empleo' abierta a toda la población con stands empresariales, contactos con departamentos de recursos humanos, talleres, herramientas de búsquedas de empleo, o técnicas de superación, entre otros.

Será el viernes 10 de octubre en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra organizado por Cruz Roja con la colaboración del Ayuntamiento y la financiación de fondos europeos a través del Gobierno de España, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, ha invitado a la población, independientemente de edad o formación, a participar de esta oportunidad en la que se contará con empresas y profesionales del ámbito laboral, ya que la organización ha previsto orientación personalizada, talleres prácticos e incluso acceso directo a ofertas de empleo.

El acceso es libre y gratuito aunque se recomienda la inscripción previa en los talleres. Concretamente, el taller 'Fermovert: Residuos y empleo verde: Construyendo un futuro sostenible'; el taller SAE Digital : Web y APP al servicio del nuevo modelo de gestión', y un tercero de 'Reconoce tu fortaleza e impulsa tu empleo'.

Desde la organización se destaca que esta feria es una oportunidad real para conectar con el mercado laboral, conocer de primera mano lo que buscan las empresas y acceder a recursos que pueden marcar la diferencia en un proceso de búsqueda de empleo.

La feria se desarrollará de 10 horas de la mañana a 14 horas de la tarde en el Auditorio (calle Roberto Leal). La inscripción puede hacerse mediante el QR del cartel o presencialmente en las oficinas de Cruz Roja Empleo.

