Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge este viernes la Feria 'Creando Oportunidades de Empleo'

ALCALÁ (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra acoge la Feria 'Creando Oportunidades para el Empleo' abierta a toda la población con stands empresariales, contactos con departamentos de recursos humanos, talleres, herramientas de búsquedas de empleo, o técnicas de superación, entre otros.

Será el viernes 10 de octubre en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra organizado por Cruz Roja con la colaboración del Ayuntamiento y la financiación de fondos europeos a través del Gobierno de España, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, ha invitado a la población, independientemente de edad o formación, a participar de esta oportunidad en la que se contará con empresas y profesionales del ámbito laboral, ya que la organización ha previsto orientación personalizada, talleres prácticos e incluso acceso directo a ofertas de empleo.

El acceso es libre y gratuito aunque se recomienda la inscripción previa en los talleres. Concretamente, el taller 'Fermovert: Residuos y empleo verde: Construyendo un futuro sostenible'; el taller SAE Digital : Web y APP al servicio del nuevo modelo de gestión', y un tercero de 'Reconoce tu fortaleza e impulsa tu empleo'.

Desde la organización se destaca que esta feria es una oportunidad real para conectar con el mercado laboral, conocer de primera mano lo que buscan las empresas y acceder a recursos que pueden marcar la diferencia en un proceso de búsqueda de empleo.

La feria se desarrollará de 10 horas de la mañana a 14 horas de la tarde en el Auditorio (calle Roberto Leal). La inscripción puede hacerse mediante el QR del cartel o presencialmente en las oficinas de Cruz Roja Empleo.