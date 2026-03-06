Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá el 9 de mayo 'La Última Noche del Rock Andaluz' con Triana y Medina Azahara

Presentación de 'La Última Noche del Rock Andaluz' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá el próximo 9 de mayo 'La Última Noche del Rock Andaluz', que contará con la presencia de los grupos Triana y Medina Azhara.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el concierto ha sido presentado por el delegado de Cultura y responsable del Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá, Christopher Rivas, acompañado de Fran Pérez, promotor del evento la empresa Malvaloca Proyect y de integrantes de Medina Azahara y de Juan Reina, componente del grupo Triana.

Rivas ha destacado que para la ciudad es "un honor poder celebrar este concierto dedicado al rock andaluz y hacerlo con los máximos emblemas de esta música como son estos dos grupos".

Asimismo, ha enfatizado que "será una noche para cantar, emocionarse y volver a conectar con ese sonido que mezcla rock, flamenco y poesía como solo Andalucía sabe hacerlo".

Sobre el escenario, un concierto pensado para "disfrutar sin prisa, con himnos que forman parte de nuestra memoria colectiva y una atmósfera que promete ser mágica de principio a fin", ha concluido.

Por su parte, los artistas presentes han manifestado que sin duda será "una noche inolvidable", ya que han resaltado que "son dos grupos que siempre que han coincidido han conseguido que la gente sea feliz".

Además, el concierto coincide con la gira de despedida del grupo Medina Azahara. Asimismo, el concierto servirá como colofón a la semana cultural que, por tercer año consecutivo, se organiza desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, a fin de abordar temáticas tan interesantes como la Arquitectura Regionalista, los símbolos de Andalucía o la memoria democrática de Andalucía.

El concierto tendrá lugar el día 9 de mayo a las 22,00 horas. La apertura de puertas del recinto será a las 20,30 horas. Las entradas ya están a la venta en la plataforma giglon.com