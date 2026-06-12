Alcalá de Guadaíra (Sevilla) apoya al tejido productivo local con cerca de medio millón de euros en subvenciones

Imagen de la presentación de las subvenciones al tejido productivo local con cerca de medio millón de euros. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha demostrado su apoyo al tejido productivo local, en esta ocasión, con cerca de medio millón de euros en subvenciones que apoyan el posicionamiento del sector alcalareño para potenciar su competitividad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de la segunda convocatoria de subvenciones destinadas a promover la modernización digital y la mejora de la competitividad de las pymes y autónomos para la que la Delegación de Desarrollo Económico e Industria ha publicado la resolución provisional que apoya 178 proyectos de 147 pymes y autónomos beneficiados.

La cuantía total ha sido ampliada y permitirá subvencionar todos los proyectos presentados y aprobados, casi el doble de la anterior convocatoria. Esto es muestra del compromiso municipal de acciones directas que "beneficien no sólo al mantenimiento comercial y empresarial de la localidad, sino también a su proyección empresarial".

Para la Administración local, Alcalá es "un referente industrial" y como ayuntamiento "seguimos apoyando a la empresa, a la industria y al comercio como motor de economía y beneficio general para la ciudad". No sólo con esta convocatoria, sino con otras iniciativas como el apoyo a las entidades de conservación, los proyectos de la Plataforma para la gestión de Parques Empresariales Inteligentes y el Plan Estratégico Industrial Alcalá, Corazón Industrial de Andalucía, junto a la filosofía de aunar esfuerzos público-privados.

Todo en apoyo de la competitividad del sector local, desde las pymes a las grandes firmas, para su fortalecimiento y para nuevas implantaciones. Esta idea la han trasladado a los propios emprendedores y empresarios interesados en la convocatoria el responsable del Área de Desarrollo y delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, junto con el delegado de Desarrollo Económico, Pablo Chain, y la delegada de Empleo, Paula Fuster. De hecho, tras la publicación de la resolución se abre el plazo por 10 días hábiles para aceptar la resolución o presentar alegaciones, hasta el 24 de junio incluido.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

Esta convocatoria consta de tres líneas: La Línea 1, especialmente destinada a pymes y autónomos, incluye la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el impulso del comercio electrónico para la mejora de la productividad y la competitividad, con subvenciones de hasta el 70% con un máximo de 3.000 euros por proyecto.

La Línea 2 se centra en el comercio, con apoyo para la mejora en imagen y obras de los establecimientos públicos, campañas de comunicación o marketing, con subvenciones de hasta el 50% con un máximo de 5.000 euros por proyecto.

La Línea 3 está destinada a proyectos que desarrollen o implementen soluciones tecnológicas asociadas a la Industria 4.0 de las pymes locales y posibilitan subvenciones de hasta un 60% con un límite máximo de 25.000 euros por proyecto.

El Ayuntamiento entiende la digitalización como un proceso de innovación para adaptarse a los nuevos objetivos estratégicos que aumenten la competitividad. Entre estas soluciones digitales pueden tener especial interés para las pymes la adquisición de equipamiento técnico, infraestructuras y tecnología (inversión e integración de hardware y software, ciberseguridad, cloud, Big Data y AI.

También nuevos canales de atención al cliente, hábitos de consumo, comercio electrónico o capacitación del personal y empresario, además de adaptación de los negocios, automatización de procesos y o incorporación de nuevas tecnologías en las empresas para la mejora de su productividad y competitividad integrando las herramientas de transformación digital y la industria 4.0.