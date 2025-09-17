Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprueba 700.000 euros para modernización y mejora de sus parques empresariales

Imagen de la presentación de la nueva convocatoria de subvenciones para obras de mantenimiento destinada a las Entidades Urbanísticas de Conservación. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la concesión de 700.000 euros para dar un nuevo impulso a los parques empresariales de la ciudad a través de una nueva convocatoria de subvenciones para obras de mantenimiento y preservación destinada a las Entidades Urbanísticas de Conservación (EUC).

Según informa el Consistorio en una nota de prensa, la ordenanza reguladora de las EUC, que se basa un sistema de colaboración público-privada, tiene el objetivo de que todas las zonas industriales de Alcalá se "transformen en entidades de conservación urbanísticas, ya que éstas presentan más ventajas respecto a los sistemas de comunidades de propietarios u otros sistemas".

De esta manera, se asegura la agilidad en la gestión y la cooperación en la gestión de las zonas industriales, en materias como el alumbrado público o la gestión de los puntos limpios de las zonas industriales entre otros, además de implementar un sistema de videovigilancia, gestión de emergencias, regulación de tráfico, ciberseguridad o actuaciones incluidas en programas desmart city.

El delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica de la localidad, Jesús Mora, ha explicado que desde el equipo de gobierno se trabaja "para facilitar nuevas implantaciones y que las empresas de nuestro territorio, desde las pymes a las grandes firmas, sean las más competitivas, de ahí nuestro Plan Estratégico Industrial Alcalá".

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Pablo Chain, ha recordado que "esta ordenanza establece para cada ámbito industrial un plan de movilidad que permitirá el control de los accesos a los recintos industriales, mejorando así la seguridad y la propia movilidad en los mismos. Igualmente, se introduce en esta ordenanza un sistema de incentivos para la mejora de todas las zonas industriales".

El plazo de presentación de las solicitudes junto con la documentación exigida estará abierto hasta el día 14 de octubre.