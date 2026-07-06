Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprueba la dotación de mobiliario y equipamiento del Centro Cívico Medina de Haro

El Centro Cívico Medina de Haro de Alcalá de Guadaíra tras su reforma integral - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha dado luz verde a la contratación del suministro e instalación del mobiliario y equipamiento del Centro Cívico Medina de Haro que, con una inversión de 136.000 euros, incluye mobiliario de oficina, material audiovisual y elementos de jardinería y arbolado para el interior del edificio.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha asegurado que el edificio del Distrito Este ha sido remodelado "por completo", de manera que ahora consta de cinco aulas, espacio específico para equipos y trabajos informáticos, salas de usos múltiples, salas de reuniones, recepción, despachos, zona de aseos, almacenes, una zona bar cafetería y un ascensor para acceder a la planta superior.

Un "ejemplo en eficiencia y consumo energético", ha subrayado el comunicado, que presenta una reducción de más del 30% de energía primaria no renovable a partir de la mejora de la envolvente térmica (fachadas, carpintería exterior, cubierta, suelos, etc.) y de nuevos arreglos en la climatización, así como de la futura instalación de una batería de paneles fotovoltaicos.

La delegación de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales también ha propuesto optimizar la sostenibiliad ambiental del edificio en el consumo de agua, el uso materiales y en la gestión de residuos.

De esta manera, el Gobierno municipal sitúa el Centro Cívico Medina de Haro como "elemento central" de un proyecto urbanístico, cofinanciado por los Fondos Next Generation, que "modificará la fisionomía y el funcionamiento de todo el barrio".