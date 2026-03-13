Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprueba la Oferta Pública de Empleo 2026 para reforzar los servicios municipales

Imagen de la delegada municipal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Teresa García. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a 2026, una "herramienta clave" dentro de la planificación de los recursos humanos municipales que permitirá seguir reforzando los servicios públicos y avanzar hacia "una administración más eficaz, moderna y cercana" a la ciudadanía.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la OPE 2026 contempla un total de 74 plazas, distribuidas entre 31 plazas de acceso libre --donde se incluyen también las reservadas al sistema de movilidad-- y 43 plazas de promoción interna.

La delegada municipal de Recursos Humanos, Teresa García, ha afirmado que con esta planificación "se apuesta por combinar la incorporación de nuevos profesionales con el reconocimiento a la experiencia y la trayectoria del personal municipal". "La nueva oferta responde al compromiso del Gobierno municipal con una administración moderna, eficaz y dimensionada a las necesidades reales de la ciudad", ha señalado.

La aprobación de la oferta permitirá seguir fortaleciendo distintos servicios municipales que resultan esenciales para el funcionamiento de la ciudad desde los servicios de seguridad tales como Policía y Bomberos, los de gestión administrativa, servicios técnicos, atención ciudadana, servicios sociales, cultura, mantenimiento urbano, entre otros.

Tras su aprobación, la OPE 2026 ha sido publicada en el BOP. En tal sentido, el Ayuntamiento procederá a la publicación progresiva de las correspondientes convocatorias para la provisión de plazas conforme a los procedimientos legalmente establecidos.

Con el objetivo de garantizar la máxima transparencia y publicidad en todos los procedimientos de acceso al empleo público municipal, los interesados no solo podrán consultar las convocatorias en los boletines oficiales (BOE y BOP) sino también en el apartado de Recursos Humanos de la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, donde se irá publicando toda la información relativa a los procesos selectivos.