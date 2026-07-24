Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprueba la restauración del Hotel Oromana para mejorar la economía, el turismo y el empleo

Hotel Oromana de Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de la actuación con la intención de impulsar la rehabilitación integral, modernización y posible ampliación del Hotel Oromana. De esta manera, el objetivo se ha centrado en convertirlo "en un establecimiento de cuatro estrellas y consolidarlo como uno de los principales referentes turísticos del municipio", puesto que durante décadas "ha desempeñado un papel destacado en la promoción turística de la ciudad".

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el establecimiento ha desarrollado su actividad mediante un contrato de arrendamiento y explotación. Además, los informes técnicos han destacado el "potencial del edificio" para mejorar su funcionalidad, capacidad y categoría, por tanto, el Consistorio ha decidido promover una "actuación integral" que permita adaptar el inmueble a las "exigencias actuales" del sector hotelero.

En este sentido, la iniciativa aprobada ha contemplado la rehabilitación física del edificio y la implantación de un nuevo modelo de gestión basado en la colaboración con el sector privado. De este modo, la Administración Local ha apostado por "una gestión profesionalizada que permita maximizar el rendimiento económico, turístico y social del establecimiento".

Por último, el Gobierno municipal ha insistido en valorizar "un bien patrimonial" de titularidad municipal, mejorar la calidad de la oferta turística de Alcalá de Guadaíra, favorecer la actividad económica y la generación de empleo.