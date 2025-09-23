Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el I Congreso de Nueva Cultura Andaluza 'ContraSeña'

Delegado municipal del Área de Identidad, Christopher Rivas, en la presentación del cartel del I Congreso de Nueva Cultura Andaluza. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se convertirá los próximos días 26 y 27 de septiembre en "el epicentro de la identidad y cultura andaluza" con la celebración en el Auditorio Riberas del Guadaíra del I Congreso de Nueva Cultura Andaluza 'ContraSeña'.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado municipal del Área de Identidad, Christopher Rivas, ha presentado la programación del congreso y ha señalado que "es una iniciativa cultural única, sin precedentes".

La iniciativa ha sido impulsada por el Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, bajo el lema 'Andalucía es la clave'.

El Congreso contará con "reconocidos profesionales, artistas y creadores de contenidos que trabajan defendiendo y divulgando la identidad andaluza", como el productor y humorista Manu Sánchez, el periodista Julio Muñoz 'Rancio sevillano', el profesor Antonio Manuel Rodríguez, junto a los creadores de contenido Malacara y Pintarraheo, Sandra Mouruizz, Antropizarte, Nuria Bayo y Félix Ontañon, o los graffiteros BaobArt y Virginia Bersabé.

El I Congreso de Nueva Cultura Andaluza, que en su primera edición acoge Alcalá de Guadaíra, tiene como objetivo "combatir tópicos y reforzar" a nuevos creadores andaluces que "parten de Andalucía, que conservan, defienden y proyectan con orgullo las señas propias de su tierra en su producción artística y cometido profesional".

'ContraSeña' nace para reivindicar, compartir y disfrutar de la cultura andaluza en toda su riqueza y diversidad abriendo un espacio de reflexión, creación y orgullo identitario desde las nuevas formas culturales, especialmente entre la juventud, a través del humor, las nuevas narrativas, los audiovisuales y las redes", ha destacado Rivas.

Durante esos dos días, en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra se darán cita jóvenes creadores y creadoras de toda Andalucía en "una experiencia donde el quejío y el meme, el graffiti y el andalú, el fandango y el trap, convivirán para lanzar un mensaje compartido: Andalucía es la clave" ha argumentado el delegado.

En cuanto a la programación, el sábado abrirá la jornadas la conferencia de Manu Sánchez a las 10,30 horas y posteriormente habrá tres "grandes mesas redondas".

La primera, a las 12,30 horas con 'El habla andaluza: dignidad, diversidad y creación cultural', con Antonio Manuel Rodríguez, Sandra Mouruizz y Antropizarte.

La segunda, a las 16,15 horas 'Nuevo paradigma del andaluz: desmontaje de mitos, producción literario y presencia social', con Manuel Rodríguez Illana, Nuria Bayo y Félix Ontañón, y la tercera, a las 18 horas, 'narrativas contemporáneas andaluzas: entre la herida, el humor y el meme', con Julio Muñoz 'El Rancio Sevillano', Pintarraheo y Malacara.

Paralelamente, desde las 12,00 horas se está confeccionando un gran graffiti en vivo con la colaboración de "dos figuras de este arte", el alcalareño BaobArt y la ecijana Virginia Bersabé.

Así, el Ayuntamiento ha añadido que "todo esto se acompañará de talleres de artesanía y elementos representativos de la identidad andaluza, junto a la tradicional gastronomía regional".