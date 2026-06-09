Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el Orgullo LGTBI+ con actividades gratuitas de sensibilización y cultura

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Abril Castillo Sarmiento - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este martes las actividades gratuitas y abiertas al global de la ciudadanía durante la presentación de la programación en torno al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este mes de junio una gran bandera arcoíris ondeará de nuevo en la céntrica Plaza de la Almazara. A partir del día 10 del referido mes comenzarán las actividades culturales y formativas.

Concretamente, la Delegación de Igualdad, en coordinación con Togayther, organiza el ciclo de cortometrajes 'Alcalá brilla libre' que consistirá en tres sesiones de visionado de cortometrajes y posterior debate, que tendrán lugar los miércoles 10, 17 y 24 de junio en el Centro de la Igualdad de Alcalá de Guadaíra.

La primera sesión, prevista para el miércoles 10 de junio, llevará por título 'Cortos contra el bullying' e incluirá el visionado de cortos contra el bullying y un debate sobre formas de prevenirlo.

El segundo encuentro se celebrará el miércoles 17 de junio bajo el título 'Nuestra historia LGTBIQ+'. En esta sesión se proyectarán cortos sobre memoria LGTBI y se abrirá un debate sobre los avances, referentes y luchas del colectivo.

El ciclo finalizará el miércoles 24 de junio con la sesión 'Cortos por la diversidad', centrada en el visionado de cortos sobre diversidad y un debate sobre respeto, convivencia e igualdad. Paralelamente, los jueves 11, 18 y 25 de junio en el Centro de la Igualdad, se desarrollará el espacio 'Una familia de cuentos', dirigido a familias con menores.

La programación se cerrará el viernes 26 de junio con el acto institucional de la lectura del manifiesto, a cargo del locutor de radio Miguel Ángel Barcelona Jiménez, también en el Centro de la Igualdad.

La delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, ha insistido en "la apuesta clara del Ayuntamiento por la sensibilización, el respeto y la creación de espacios seguros para la comunidad LGTBI+ en un esfuerzo continuo por promover la igualdad".