Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra su Ruta de la Tapa para potenciar la identidad gastronómica y atraer visitantes

La delegada municipal de Comercio, Paula Fuster, y el presidente de la Asociación de Hosteleros, Toni Arújo, durante la presentación de la I Ruta de la Tapa de Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra acoge del 23 de octubre al 2 de noviembre la primera edición de la Ruta de la Tapa, una iniciativa organizada por la Asociación de Hosteleros de la localidad con la colaboración del Ayuntamiento que tiene como objetivo "impulsar la hostelería local, dinamizar el consumo y reforzar la identidad gastronómica de la ciudad".

Según ha informado el Consistorio alcalareño en una nota de prensa, cada establecimiento participará con dos tapas: una en la categoría 'La Mejor Tapa', de libre creación, y otra en la categoría 'La Tapa Más Panadera', elaborada con pan de Alcalá como ingrediente protagonista.

Sólo por participar en la votación, los usuarios entrarán automáticamente en el sorteo de tres cenas para dos personas en alguno de los establecimientos participantes.

La delegada municipal de Comercio, Paula Fuster, ha señalado que la Ruta de la Tapa nace para "dar visibilidad" al esfuerzo, la calidad y la creatividad de la hostelería local. "Queremos que Alcalá sea reconocida también por su sabor y su capacidad para atraer visitantes a través de la gastronomía", ha asegurado.

Por su parte, la Asociación de Hosteleros ha subrayado el valor de esta iniciativa como una oportunidad para "fortalecer" el tejido hostelero local y fomentar la participación ciudadana. "La ruta es una forma de recorrer Alcalá a través de sus sabores, de poner en contacto directo a nuestros bares y restaurantes con los vecinos y visitantes".

La campaña, que cuenta con la participación de bares y restaurantes locales, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia culinaria variada y original, y ha destacado el talento de los profesionales de la hostelería alcalareña. Durante los diez días de duración del evento, el público podrá recorrer los establecimientos participantes, degustar sus propuestas y votar online sus tapas favoritas a través de la web oficial 'www.rutadelatapaguadaira.com'