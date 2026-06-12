Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cierra una Feria de San Juan "muy segura" gracias al refuerzo policial y la videovigilancia

La delegada de Fiestas Mayores de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Rocío Bastida. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que ha cerrado una nueva edición de su Feria de San Juan con un balance "muy positivo", pues ha sido "muy segura, gracias al gran despliegue policial y sistema de cámaras para vigilancia en todo el recinto".

Así lo ha detallado la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, que ha apostillado que la Caseta Municipal ha registrado una gran afluencia de público en todas sus actuaciones.

La coordinación entre Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y los servicios sanitarios ha visto reforzado su dispositivo con un sistema de videovigilancia compuesto por 21 cámaras distribuidas tanto en el interior como en el exterior del recinto ferial, además del apoyo operativo del dron de la Policía Local.

Por su parte, el Punto Violeta ha desarrollado una importante labor de prevención, sensibilización y atención frente a la violencia de género. Durante la Feria se ofreció información y asesoramiento a numerosas personas, especialmente jóvenes y familias.