Alcalá de Guadaíra (Sevilla) concede los Premios al Mérito Académico 'Ciudad de Alcalá' 2025-26 a 131 jóvenes

Entrega de los Premios al Mérito Académico 'Ciudad de Alcalá' 2024-25 por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este viernes a los galardonados por los Premios al Mérito Académico 'Ciudad de Alcalá' 2025-26. 131 vecinos será reconocidos en una gala el próximo 11 de diciembre en el teatro Gutiérrez de Alba.

Con más de 80.000 euros se entregarán premios individuales de 700 euros a los jóvenes que inician estudios universitarios de Grado y premios de entre 150 y 250 euros para los estudiantes que acceden por primera vez a Ciclos Formativos de Grado Superior, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, ha señalado que con este premio se reconoce "el esfuerzo de los jóvenes incentivando sus estudios superiores como apoyo a la educación y muestra de la apuesta municipal por la igualdad de oportunidades."

Esta convocatoria va dirigida anualmente a estudiantes de Alcalá, que sigan las enseñanzas públicas como dictan las bases. El proceso de la concesión de la subvención es el de concurrencia competitiva valorándose tanto los criterios académicos (60%) como los criterios económicos familiares (40%).

El delegado de Educación, Pablo Chain, ha destacado "la participación y disposición continua de los centros de secundaria de la ciudad, parte indispensable para llevar a cabo este proyecto". De hecho, la comisión de valoración está compuesta por representantes del Área Comunidad Educativa del Ayuntamiento y un miembro de cada instituto de secundaria de la ciudad.