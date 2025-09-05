Alcalá de Guadaíra (Sevilla) convoca sus Premios al Mérito Académico, con 80.900 euros en galardones

Archivo - Foto de grupo de los estudiantes premiados - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la convocatoria de los Premios al Mérito Académico Ciudad de Alcalá para este curso 2025- 2026, que contarán con 80.900 euros repartidos en 161 galardones individuales.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que desde el curso 2017-2018 los premios se celebran con el objetivo de premiar el esfuerzo de los jóvenes e incentivar sus estudios superiores, así como para apoyar "a la educación y a las familias que más lo necesitan".

Los premios están organizados en dos grupos, las personas que acceden por primera vez a Grado Universitario y las que se inscriben en Ciclos Formativos de Grado Superior, con cuantías que oscilan entre los 150 y los 700 euros individuales.

El Consistorio ha detallado que, por un lado, se premiará a los estudiantes alcalareños que acceden por primera vez a estudios universitarios de Grado con 700 euros por persona, tanto a los estudiantes procedentes de bachillerato como a los de Ciclos Formativos de Grado Superior, o a los procedentes de las pruebas de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años.

Por otro lado, la segunda línea de premios está dirigida al alumnado de la localidad matriculado en un Ciclo Formativo de Grado Superior, tanto en la propia ciudad, con 150 euros para cada estudiante, como fuera de la misma, con 250 euros por beneficiario.

La convocatoria se abrirá cuando se completen los trámites necesarios en el Registro Nacional de Subvenciones y la información sobre plazos y requisitos se divulgará próximamente a través de los distintos medios municipales, en colaboración con los centros educativos de la ciudad.

El Gobierno local ha recordado que la convocatoria está dirigida a estudiantes de Alcalá, es decir, aquellos empadronados en la ciudad al menos durante todo el curso anterior a la convocatoria y que hayan realizado estudios en cualquiera de las enseñanzas que conducen a los Ciclos Formativos de Grado Superior o al Grado Universitario, tal como señalan las bases.

Además, el proceso de la concesión de la subvención es el de concurrencia competitiva, valorándose tanto los criterios académicos (60%) como los criterios económicos familiares (40%). La comisión de valoración está compuesta el representantes del Área Comunidad Educativa del Ayuntamiento y un miembro de cada instituto de secundaria de la ciudad.

La alcaldesa, por su parte, ha señalado que constituyen una "apuesta municipal" por "la igualdad de oportunidades" y para "reconocer y dignificar públicamente el esfuerzo", además de "visibilizar la importancia de la educación".

Por su parte, el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha agradecido la participación y disposición continua de los centros de secundaria de la ciudad, "parte indispensable para llevar a cabo este proyecto".