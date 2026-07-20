Alcalá de Guadaíra (Sevilla) coordina con el Consejo Económico y Social las próximas actuaciones en materia de vivienda

Reunión de Vive Alcalá con el Consejo Social y Económico de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - VIVE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La empresa pública Viva Alcalá, el proyecto de vivienda del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para "facilitar el acceso a una vivienda digna, asequible y de calidad" a sus habitantes, ha mantenido una reunión de coordinación con el Consejo Económico y Social (CES) del municipio, el máximo órgano de participación de la ciudadanía que representa el tejido empresarial y sindical y las entidades vecinales de la localidad, así como a los integrantes de los grupos de la Corporación municipal.

Según ha precisado la empresa en un comunicado, en el encuentro han participado tanto el Primer Teniente de Alcaldesa y responsable del Área de Desarrollo Económico, Jesús Mora, como el gerente de Vive Alcalá, Ricardo Martínez, quienes han abordado cuestiones como las nuevas promociones de vivienda protegida impulsadas por el Consistorio, la política municipal de suelo, los próximos proyectos previstos y los avances en desarrollo para ampliar la oferta de vivienda pública en la ciudad.

En suma, la cita ha puesto de manifiesto "el compromiso del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y de Vive Alcalá con una gestión transparente, rigurosa y orientada al servicio público", así como ha mantenido la coordinación con los principales agentes sociales y económicos de la ciudad para "seguir avanzando en una política de vivienda estable y planificada".