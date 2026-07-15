Alcalá de Guadaíra (Sevilla) coordina el 'Plan Glorias' para el "buen discurrir" de los próximos actos municipales

La delegada de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Rocío Bastidia, preside el 'Plan Glorias' junto a otras delegaciones municipales y se reúne con responsables de otros departamentos como los de tráfico, la Policía Local y Bomberos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha celebrado la reunión de coordinación para la puesta en marcha de la segunda parte del 'Plan Glorias', con la finalidad de coordinar con el Consejo de Hermandades y Cofradías las acciones de los departamentos municipales, las fuerzas de seguridad, la limpieza y el tráfico para el "buen discurrir de los actos" municipales que arrancarán con la Novena de la Patrona de la ciudad, el próximo 6 de agosto.

Según ha precisado el Ayuntamiento en una nota, la reunión de coordinación ha abordado el desarrollo de los trabajos previos de limpieza, poda, pintura y adecentamiento del entorno del Santuario de la Patrona, "necesarios para el buen desarrollo de las actividades devocionales de la ciudad" entre agosto y octubre.

Para ello, la delegada de Fiestas Mayores del Gobierno municipal, Rocío Bastidia, ha presidido la cita con el delegado de Gobernación, Pedro Gracia, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, la delegada de Comercio, Paula Fuster y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Enrique Ruíz, quienes han adelantado a la ciudadanía que las personas con movilidad reducida podrán acceder en vehículo hasta la zona frene al santuario, ya sea en turismo o en transporte público.

Igualmente, la reunión ha contado con la asistencia de representantes de la delegación de Hábitat Urbano y responsables de otros departamentos que intervendrán el programa de coordinación como los de tráfico, la Policía Local y Bomberos, así como la limpieza a través de la empresa municipal Aira Gestión Ambiental.

Al hilo, Bastidia ha agradecido a todos los estamentos implicados "su esfuerzo y constante colaboración que beneficia al global de la ciudadanía" y ha aprovechado para trasladar al Consejo de Hermandades su agradecimiento hacia su "su impagable labor, cuidando de las tradiciones para engrandecerlas y convertirlas en objeto de admiración para alcalareños y visitantes".

Por último, el Consistorio ha detallado que los actos que acogerá Alcalá durante los próximos meses estarán "especialmente marcados por la celebración de las festividades de los dos patrones", Santa María del Águila el 15 de agosto y la romería de San Mateo el 13 de septiembre, su salida procesional el 21 de septiembre y con la salida de la Virgen del Rosario de Santiago el 4 de octubre. Asimismo, también ha destacado los dos conciertos previos a la celebración de la Virgen del Águila, el 14 de agosto a las 22,00 horas en la Plazuela y el 19 de septiembre, previo a la festividad de San Mateo, a las 21,30 horas.