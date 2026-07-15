Alcalá de Guadaíra (Sevilla) culmina la reurbanización del Santuario del Águila y abre su acceso al público

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez Contreras, acompañada del delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, y del delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo, Christopher Rivas, en el Santuario del Águila. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la inminente culminación de los trabajos de reurbanización del entorno del Santuario del Águila, que posibilitará su acceso al público a partir del próximo viernes y la celebración del cine de verano en su explanada durante los días 4 y 5 de agosto, como actos previos a la Novena, así como de la Velá del Águila desde las 21,00 horas del 31 de julio al 2 de agosto con servicio de bar y actuaciones en directo.

Según ha precisado el Gobierno municipal en una nota, la intervención ha reforzado "los valores patrimoniales, etnográficos y paisajísticos mediante la creación de un espacio de convivencia" para los alcalareños, a través de actuaciones como la reducción del revestimiento cerámico en el edificio anexo al Centro de Interpretación el Castillo (CIC), sustituido por mortero blanco, la recuperación del pavimento de ladrillo en el tramo final de la calle Santa María y en la zona perimetral del CIC, la rehabilitación de la escalera de acceso de la explanada al Santuario y el cultivo de naranjos en alcorques.

Asimismo, se han sustituido las barandillas y luminarias modernas por diseños "más acordes con el entorno", de manera que ha recurrido a elementos urbanos retirados del Puente de Jesús Nazareno y a farolas de estilo fernandino para la iluminación.

En palabras de la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez, quien ha visitado este miércoles las obras, se trata de una intervención "más amplia que la planteada inicialmente", dado que "ha mejorado al completo la plaza ante el Santuario y conservará un espacio simbólico para los alcalareños".

Asimismo, también ha destacado que el Consistorio ha trabajado en el interior del CIC con el fin de adecuar el edificio a la instalación de aseos; y se ha instalado un ascensor. Posteriormente, dará comienzo la fase de instalación de contenidos que convertirá el espacio en "un lugar cargado de alicientes para los visitantes".

Al hilo, Jiménez ha subrayado que el Ayuntamiento recepcionará durante los próximos días las actuaciones repasadas, enmarcadas dentro del Plan de Actuación Integrado financiado por Fondos Europeos en el marco comunitario, al mismo tiempo que trabajará para la apertura de un quiosco bar que "será un punto de encuentro para los alcalareños".

Por último, ha puesto en valor el proceso de participación del Consejo de Cultura y Patrimonio, quien ha ofrecido al proyecto su respaldo unánime al plantear una intervención "plenamente respetuosa con el entorno, diseñada para realzar y poner en valor este espacio tan singular de nuestro municipio".