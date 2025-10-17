Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca el papel de los mayores en la cohesión social y valora su participación activa

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, en la fiesta de convivencia en el Centro de Día Luis Velázquez Peña. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha destacado el papel de las personas mayores, en la fiesta de convivencia en el Centro de Día Luis Velázquez Peña, por su aportación en "la cohesión social de la ciudad, no sólo por su trabajo y esfuerzo en el pasado para construir la sociedad actual, sino también por su participación activa en el presente y en futuro".

Así lo ha expuesto la primera edil, acompañada de la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, junto a la responsable de Participación Ciudadana, Teresa García Cruz. Esta cita forma parte de la programación municipal que se desarrolla durante este mes con motivo de la celebración del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, según ha destacado el Consistorio en una nota.

Jiménez ha hecho hincapié en que se necesita de la experiencia de los mayores, porque "aporta un valor añadido ejemplar a las generaciones venideras de dedicación, superación, convivencia y alegría, de su opinión y actividad en todos los aspectos de la ciudad como ciudadanos plenamente activos y, por supuesto como amigos y familia a las que amamos".

Según la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, "para el Gobierno municipal es imprescindible afrontar el envejecimiento con éxito y esto pasa por dar respuesta a las necesidades de una sociedad intergeneracional, plural y diversa, donde todas las personas disfruten de derechos como ciudadanos en todas las etapas de la vida, de modo que nadie se sienta excluido por motivos de la edad".

La cita de este viernes incluye música, baile, chocolatada y magia, entre otras actividades. Además de proyecciones cinematográficas, una visita a la Exposición de dibujos 'La Soledad no deseada', el taller de mayores de la Asociación AFAR, en la Casa de la Cultura y otra muestra en el Museo de la ciudad de 'Azulejos de la Memoria'.

También los mayores han tomado parte de en un Taller de Cerámica, y se han convertido en protagonistas de un debate en Radio Guadaíra precisamente sobre envejecimiento activo. La programación concluirá el próximo miércoles 22 de octubre con la 'Ruta de Senderismo guiada por la Ribera del Guadaíra y Danza del Corazón' (a las 9,30 horas con salida desde la Piscina Municipal de San Juan).

Estas actividades conmemorativas forman parte de un programa mayor, organizado por el Ayuntamiento alcalareño a través de la Delegación de Servicios Sociales, que cuenta con talleres gratuitos en los centros de día y los distritos, eventos culturales, encuentros intergeneracionales, y excursiones que fomentan la actividad física y mental, la sociabilidad y la cohesión, y el disfrute de esta población.