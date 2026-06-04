Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca su potencia industrial con la ampliación de Indaero

Inauguración de la ampliación de las instalaciones de Indaero en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha destacado su papel "como uno de los principales polos industriales de Andalucía" a raíz de la ampliación de las instalaciones de Indaero, empresa especializada en la fabricación de componentes para los sectores aeronáutico, espacial y médico.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la compañía ha inaugurado este miércoles una nueva nave que incrementa su capacidad productiva y marca el inicio de un ambicioso plan de crecimiento orientado a la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo industrial en el municipio.

El delegado de Desarrollo Económico, Pablo Chain, ha asistido a la inauguración de estas nuevas instalaciones que permitirá a la compañía aumentar su capacidad productiva y afrontar nuevos proyectos vinculados a los sectores aeronáutico, espacial y médico.

Durante el acto, Pablo Chain ha destacado el papel que desempeñan empresas como Indaero en el fortalecimiento del tejido industrial andaluz. "La ampliación de Indaero es una magnífica noticia para Alcalá de Guadaíra y para toda la industria aeronáutica andaluza. Estamos ante un ejemplo de empresa que apuesta por la innovación, la inversión productiva, el talento y la generación de empleo de calidad, consolidando el liderazgo de nuestra comunidad en un sector estratégico para la economía", ha señalado.

Bajo el lema 'Built to Fly', la compañía ha presentado unas instalaciones renovadas que incorporan una nave industrial adyacente de 400 metros cuadrados, elevando la superficie total disponible hasta cerca de 2.000 metros cuadrados. Esta actuación constituye la primera fase de un ambicioso plan de crecimiento que prevé cuadruplicar el espacio actual durante los próximos años.

La ampliación responde al crecimiento sostenido que viene experimentando la empresa, que registra una media anual del 23%. Este incremento de actividad ha impulsado tanto la expansión física de las instalaciones como la incorporación de nuevas capacidades industriales destinadas a responder a una demanda creciente de productos de alta precisión.

Asimismo, el acto ha servido para reconocer la estrecha colaboración que Indaero mantiene con la Universidad de Sevilla y, especialmente, con la Escuela Politécnica Superior, con la que desarrolla programas de prácticas desde 2014 orientados a favorecer la formación de nuevos profesionales y la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa.

Por otro lado, han destacado el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía en ámbitos relacionados con la obtención de certificaciones y el acceso a ayudas para la adquisición de maquinaria y equipamiento industrial, contribuyendo al fortalecimiento de una empresa que se ha consolidado como referente en el sector aeronáutico andaluz.

Durante la presentación, los responsables de la empresa repasaron además la evolución experimentada desde la entrada en el capital del fondo Krisos en 2023. Desde entonces, Indaero ha destinado 1,3 millones de euros a inversiones destinadas a la ampliación de instalaciones y la incorporación de tecnología avanzada, una cifra que continuará creciendo con nuevas inversiones previstas para 2025 y 2026.

Entre las capacidades diferenciales de la firma destaca la implantación de tecnologías especializadas como Metalphoto, utilizada para la fabricación de placas de identificación, paneles de control y etiquetas de alta resolución que forman parte de la cadena de suministro de Airbus. Asimismo, la compañía cuenta con la acreditación de Calidad Delegada, que permite a determinados clientes aceptar productos sin necesidad de verificaciones adicionales gracias a la confianza depositada en sus sistemas de calidad.