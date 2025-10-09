Alcalá de Guadaíra (Sevilla) duplica el presupuesto de ayudas para obtener el carnet de conducir

Alcalá aprueba ayudas para la obtención del carnet de conducir. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto la segunda convocatoria de ayudas para la obtención del carnet de conducir, duplicando la partida respecto al año pasado, que pasó de 143.000 a cerca de 300.000 euros.

Según ha informado el Consistgorio en una nota, el plazo de solicitudes estará abierto del 9 al 30 de octubre a través de la sede electrónica municipal. El objetivo de esta línea de ayudas es mejorar la empleabilidad de la ciudadanía y el año pasado benefició a cerca de 200 personas.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, junto a la delegada de Empleo, Paula Fuster, ha señalado que "la formación es clave para alcanzar el empleo. Muchas personas nos transmitieron que el carnet de conducir podía ayudarles a mejorar sus oportunidades laborales, y por ello ampliamos la partida y seguimos ofreciendo nuevas convocatorias".

Por su parte, la delegada de Empleo ha detallado que la ayuda está destinada a la obtención de los permisos B y C, incluido el certificado de aptitud profesional, CAP, y que puede cubrir hasta el 100% de los gastos asociados, con un máximo de 700 euros para el permiso B y 1.400 euros para el permiso C.

Asimismo, podrán solicitarla ciudadanos en desempleo o con jornada laboral igual o inferior al 50%, empadronados en Alcalá de Guadaíra al menos un año, dando mayor puntuación a jóvenes de hasta 30 años.

La formación subvencionada deberá realizarse en autoescuelas de Alcalá de Guadaíra e incluye la preparación para los exámenes teórico y práctico, asegurando así que la iniciativa no solo impulse la empleabilidad, sino también la economía local.

Las bases y solicitudes están disponibles en la web municipal.