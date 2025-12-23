Alcalá de Guadaíra (Sevilla) estrena un nuevo aparcamiento municipal con más de 300 plazas para vehículos

Inauguración del nuevo aparcamiento municipal en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este martes el funcionamiento del nuevo aparcamiento municipal ubicado en el espacio comprendido entre las barriadas de Pablo VI, Los Lirios y la Avenida de la Unión Europea.

El nuevo equipamiento cuenta con un total de 306 plazas para vehículos, además de estacionamientos específicos para motocicletas y bicicletas, favoreciendo una movilidad más ordenada, segura y sostenible. Su acceso es gratuito y está abierto las 24 horas del día, según ha informado el Consistorio en una nota.

Esta actuación ha sido cofinanciada por el Ayuntamiento y Fondos Europeos y tiene como objetivo impulsar la movilidad sostenible y mejorar la conexión con los municipios del área metropolitana de Sevilla.

La alcaldesa, acompañada por los delegados de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, de Participación Ciudadana, Teresa García, y responsables de la obra, ha visitado el nuevo aparcamiento para comprobar in situ el resultado de esta intervención, que "permitirá descongestionar el tráfico en las calles colindantes y facilitar el aparcamiento y el acceso a los residentes de la zona norte de Alcalá".

Por su parte, Ana Isabel Jiménez ha destacado que esta nueva infraestructura está concebida como "aparcamiento disuasorio para dejar el coche y acceder a la futura Línea de Metro, cuya intermodal ya está en marcha y contará con una parada en este punto, además de crear una alternativa para la comunicación tanto dentro de la propia ciudad como para el acceso a la red metropolitana de transporte".

El nuevo aparcamiento, con tres accesos para vehículos y cuatro accesos peatonales, ha sido concebido como un lugar accesible y con un diseño amable para la vecindad, que pone en valor esta zona y contribuye a resolver el vacío urbano existente.

Asimismo, cuenta con áreas ajardinadas y arbolado que contribuyen al objetivo de "una ciudad más verde y aportan calidad de vida a los vecinos del entorno". La iluminación es mediante luces LED para reducir el consumo energético y también contará con dotación de smart city, con cámaras de control de accesos que permitirán regular los flujos de tráfico en todo el entorno y mejorar la seguridad del estacionamiento.