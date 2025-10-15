Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa la restauración del patrimonio artístico privado como símbolos identitarios

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha reafirmado su "compromiso" con la restauración del patrimonio artístico privado como símbolos identitarios de la ciudad porque "no sólo restauramos arte, sino los vínculos de Alcalá con su historia".

Así lo ha expresado el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, y Turismo, Christopher Rivas, en la presentación de la segunda convocatoria de las subvenciones municipales para la restauración y conservación de bienes muebles privados de singularidad patrimonial, abierta hasta el próximo 8 de noviembre.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta iniciativa ha tenido gran acogida en su primera edición el año pasado, en la que resultaron beneficiados siete proyectos de arte religioso, cerámicas o pintura, entre ellos el Paso del Triunfo de la Santa Cruz --el más antiguo de la localidad--, tallas y ropajes de distintas hermandades, un conjunto de decoración cerámica de Enrique Orce o un cuadro de Nicolás Alpériz.

Muchos de estos elementos además han podido disfrutarse por el público en general tras su recuperación este mes de octubre en el Museo y la Casa de la Cultura en el I Ciclo de 'Ciclo de conservación preventiva en el patrimonio de las hermandades' que "nace con el objetivo de ahondar en la importancia de la conservación y puesta en valor de los tesoros de arte religioso de la ciudad como parte del patrimonio identitario local".

"Precisamente ésta, la visibilidad del patrimonio artístico privado o más desconocido y su puesta en valor, es la filosofía con la que se dan la mano la convocatoria de subvenciones y el ciclo de conferencias y exposiciones de los bienes recuperados", ha señalado Rivas.

En cuanto a la convocatoria de este año, el Ayuntamiento ha anunciado que se destinan 90.000 euros a los proyectos de restauración, aunque con algunas novedades. El paso de las mismas será por adelantado para facilitar las gestiones, y para llegar a los máximos proyectos posibles, se fomenta la colaboración público privada en la inversión, con financiación pública de hasta el 80%.

De este modo, ha indicado que los propietarios podrán incluir en las mismas la redacción de los proyectos posibilitando así un mayor apoyo a los expertos y artesanos de la localidad y un impulso al sector económico de las bellas artes, la artesanía y la restauración.

Los bienes muebles objeto de esta subvención estarán comprendidos dentro de diferentes categorías, como pueden ser, pintura, escultura, dibujo, grabado, retablística, orfebrería, textiles, cerámica y azulejería. Además de mobiliario, eboraria y hueso, así como objetos e instrumentos de interés etnográfico.

Cada actuación de conservación -restauración se efectuará sobre un solo bien mueble, salvo que se trate de una serie originalmente indivisible. Los beneficiarios pueden ser tanto personas físicas empadronadas en Alcalá, personas jurídicas privadas sin fines lucrativos de Alcalá o asociaciones o entidades inscritas en el registro local en la ciudad.

La presentación de las solicitudes y la documentación complementaria se realizará mediante instancia general y aportación documental en el Registro General del Ayuntamiento, en los registros auxiliares o por sede electrónica disponible en la dirección htpp://www.alcalaguadaira.es