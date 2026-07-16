Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa la restauración de una pintura del Cristo de Burgos del siglo XVII

El delegado de Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, y la restauradora Victoria Fernández, posan junto al Santísimo Cristo de Burgos de la Parroquia de San Sebastián - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 16 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra podrá recuperar la obra pictórica del Santísimo Cristo de Burgos de la Parroquia de San Sebastián, una pintura al óleo del siglo XVII cuyo deterioro oculta su valor, gracias a las ayudas para la restauración de bienes inmuebles que ha impulsado la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento del municipio.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, la restauradora Victoria Fernández ya ha dado comienzo a los trabajos que consolidarán la obra y paralizarán su deterioro. De esta manera, empezará por el soporte y posteriormente abordará la preparación, la policromía y los acabados.

Asimismo, la profesional intentará recuperar la apariencia original de la pintura, a través de la eliminación de la suciedad de la película pictórica y la reintegración de las pérdidas de soporte, preparación y color, además de la supresión de las intervenciones anteriores que han enmascarado el original.

Al hilo, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha visitado el taller del restaurador alcalareño Alejandro Redondo, donde la restauradora Fernández realizará los trabajos, para conocer los detalles del proceso "con el que esta obra pictórica recuperará todo su esplendor original". Del mismo modo, Rivas ha destacado "el compromiso compartido entre propietarios, instituciones y hermandades para preservar y difundir el patrimonio".

En suma, el Ayuntamiento ha precisado que la mencionada restauración forma parte del programa de ayudas municipales para la recuperación de bienes muebles de interés patrimonial que ha sido impulsado la inversión privada en trabajos de restauración y conservación, de la mano de la cofinanciación de cada una de los proyectos beneficiarios.