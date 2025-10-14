Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inaugura la temporada cultural 25/26 con ópera, teatro, flamenco y exposiciones

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha iniciado la temporada cultural 2025/26 con una variada programación de espectáculos para todos los públicos en sus principales espacios escénicos, como el Auditorio Riberas del Guadaíra, el Teatro Gutiérrez de Alba, el Centro San Miguel, la Casa de la Cultura y el Museo de la Ciudad, según ha informado el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas.

Según una nota emitida por el Consistorio, en el Auditorio Riberas del Guadaíra, durante octubre se celebrarán musicales para público infantil y adulto, ópera como La Traviatta de Verdi, la obra de teatro Poncia interpretada por Lolita Flores, y espectáculos diversos que completan la programación del mes.

El Museo de la Ciudad acoge la octava edición del Ciclo de Autores Alcalareños, dedicada a Antonio Martín Bermudo "Campitos", así como exposiciones de obras restauradas mediante subvenciones municipales y el primer Ciclo de Conservación Preventiva. Además, se presentarán libros como Paisajes con letras y la colección Historias contadas, que recupera relatos relevantes de la ciudad, y la reedición de Joaquín el de la Paula, clásico de Eugenio Noel en su 150 aniversario.

En el Teatro Gutiérrez de Alba participarán compañías como Els Joglars con la sátira El rey que fue, la Peña Flamenca El Arrabal con espectáculos de flamenco, la Compañía "Las Poderío" con la obra Aletheia, y el IV Encuentro Carnavalesco, organizado por la Asociación Alcalareña de Carnaval.

La Casa de la Cultura acogerá la exposición del Paso de la Canina de la Hermandad de Santo Entierro tras su restauración y, tras el concurso de Pintura al Aire Libre Emilio Sánchez Perrier, se expondrán todas las obras a finales de octubre. En el Centro San Miguel se celebrarán actuaciones dentro del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, organizadas por la Peña Flamenca El Arrabal.

Por último, Rivas ha señalado que "el mes de octubre arranca fuerte en la ciudad, demostrando claramente que Alcalá es cultura", y ha destacado que la programación busca impulsar el talento local y andaluz, defendiendo la cultura como motor de identidad, desarrollo económico y convivencia.