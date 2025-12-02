Alcalá de Guadaíra (Sevilla) incorporará dos nuevos vehículos especializados en la recogida de biorresiduos

Dos nuevos vehículos de recogida de biorresiduos para Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este martes la incorporación de dos nuevos vehículos destinados específicamente a la recogida de biorresiduos.

Según una nota remitida por el Consistorio, estos dos se sumarán a los dos camiones de carga lateral de 23 m3 ya anunciados y cuya llegada está prevista durante el primer semestre de 2026 gracias a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU).

Estos dos nuevos vehículos, más pequeños y diseñados para maniobrar en calles estrechas, reforzarán el servicio en el centro de Alcalá y ampliarán la capacidad de la recogida puerta a puerta en comercios, hostelería y establecimientos alimentarios.

Estarán financiados con una subvención de 368.626,52 euros, que cubre el 90% de la inversión aceptada para ambos vehículos, según la Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, dentro de la convocatoria autonómica para cofinanciar vehículos destinados a la recogida de biorresiduos.