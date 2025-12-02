Alcalá de Guadaíra (Sevilla) incorporará dos nuevos vehículos especializados en la recogida de biorresiduos

Dos nuevos vehículos de recogida de biorresiduos para Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Dos nuevos vehículos de recogida de biorresiduos para Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 2 diciembre 2025 16:17

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este martes la incorporación de dos nuevos vehículos destinados específicamente a la recogida de biorresiduos.

Según una nota remitida por el Consistorio, estos dos se sumarán a los dos camiones de carga lateral de 23 m3 ya anunciados y cuya llegada está prevista durante el primer semestre de 2026 gracias a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU).

Estos dos nuevos vehículos, más pequeños y diseñados para maniobrar en calles estrechas, reforzarán el servicio en el centro de Alcalá y ampliarán la capacidad de la recogida puerta a puerta en comercios, hostelería y establecimientos alimentarios.

Estarán financiados con una subvención de 368.626,52 euros, que cubre el 90% de la inversión aceptada para ambos vehículos, según la Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, dentro de la convocatoria autonómica para cofinanciar vehículos destinados a la recogida de biorresiduos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado