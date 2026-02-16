Alcalá de Guadaíra (Sevilla) organiza el concurso de coplas de carnaval 'Carnaval por Andalucía'

Cartel del concurso 'Carnaval por Andalucía' organizado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Asociación Alcalareña del Carnaval, en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), organiza un concurso de coplas de carnaval bajo el nombre de 'Carnaval por Andalucía', vinculado a la programación municipal por el 28 de febrero y que servirá para rendir homenaje a Bernabé Sánchez, reconociendo así a una persona indispensable en el desarrollo y consolidación del carnaval de la ciudad.

Bajo el lema de que "un gesto dice más que mil palabras", la organización pretende poner en valor la labor realizada por Bernabé Sánchez, como uno de los impulsores del carnaval de Alcalá de Guadaíra, según ha destacado el Consistorio en una nota.

El certamen se celebrará el próximo viernes 20 de febrero a las 20,30 horas en la Casa de la Cultura, y en él podrán participar un máximo de 15 agrupaciones adultas, que tendrán la posibilidad de competir en distintas modalidades interpretando una sola copla por cada disciplina en la que se inscriban.

De esta forma, se contemplan una diversidad de premios y galardones, tales como a la Mejor Presentación con un primer premio de 500 euros y un segundo de 300 euros, al Mejor Pasodoble con dos premios, el primero de 500 y el segundo de 300 euros. El Mejor Cuplé también es otra de las menciones con dos premios de 500 y 300 euros respectivamente.

A esta mención le sigue la de Mejor Estribillo con dos premios de 500 y 300 euros. No faltará el premio único a la Mejor Letra a Andalucía con 400 euros y a la Mejor letra a Alcalá con otros 400 euros.

La organización del Concurso ha animado a las agrupaciones carnavalescas a participar en este encuentro cultural que busca fomentar la creatividad, la tradición y el reconocimiento a las figuras que "han contribuido al crecimiento del carnaval, y poner en valor esta fiesta como una de las señas identitarias en el plano cultural de la ciudad".

Las personas interesadas en obtener más información pueden contactar a través de las redes sociales de la organización o en el teléfono 691 64 31 82.