Alcalá de Guadaíra (Sevilla) organiza el 'I Congreso de Nueva Cultura Andaluza' para "combatir tópicos sobre lo andaluz"

El delegado de Memoria e Identidad Andaluza del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, presenta 'ContraSeña'. - AYTO. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de su Área de Identidad, ha organizado el 'I Congreso de Nueva Cultura Andaluza'. El evento, previsto para el próximo mes de septiembre en el Auditorio Riberas del Guadaíra, ha recibido el nombre de 'ContraSeña' y tiene como objetivo "combatir tópicos y reforzar a nuevos creadores andaluces que parten de Andalucía, que conservan, defienden y proyectan con orgullo las señas propias de su tierra en su producción artística y cometido profesional".

Así lo ha explicado el titular municipal de Memoria e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, en una nota, quien ha añadido que el congreso, para los días 26 y 27 de septiembre, constará de talleres, conferencias, arte urbano y conciertos que convertirán el Riberas del Guadaíra en "el epicentro de la cultura y la identidad andaluzas".

Este primer congreso "aspira a convertirse en toda una referencia a nivel andaluz". Asimismo, su título, 'ContraSeña', "invita a cuestionar los tópicos y clichés sobre lo andaluz, y a abrir un espacio de reflexión, creación y orgullo identitario desde las nuevas formas culturales, especialmente entre la juventud", ha afirmado el delegado.

Rivas también ha remarcado que la identidad andaluza "no es un recuerdo estático del pasado, sino un presente vivo que se expresa a través del arte, la palabra, la música y la cultura popular". Es por ello que 'ContraSeña' nace para "reforzar la autoestima colectiva, construir comunidad y abrir oportunidades a quienes están creando desde lo andaluz en clave contemporánea".

Durante esos dos días, el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra se convertirá en el escenario de una programación que incluye conferencias, talleres, conciertos, danza, arte urbano, gastronomía y diálogo abierto, donde se darán cita jóvenes creadores de toda Andalucía, en una experiencia donde "el quejío y el meme, el graffiti y el andalú, el fandango y el trap, convivirán para lanzar un mensaje compartido: Andalucía es la clave".

En este sentido, desde la Delegación han destacado que 'ContraSeña' es una apuesta por hacer de Alcalá "un lugar referente en el impulso de una nueva cultura andaluza, que sea viva, crítica, creativa y conectada con la realidad del siglo XXI".

Finalmente, el Ayuntamiento ha explicado que las entradas para los conciertos se pondrán a disposición del público más adelante y la inscripción al congreso, necesaria sólo para talleres y conferencias, ya está abierta desde este viernes a través de la web municipal y las redes sociales del Área de Identidad. En los próximos días el Consistorio dará a conocer los nombres de ponentes y protagonistas del evento hasta anunciarse la programación completa.