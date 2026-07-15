Alcalá de Guadaíra (Sevilla) representa la ruta teatralizada 'Buscando a Oz' todos los martes en el Puente del Dragón

Una de las actrices actúa en la ruta teatralizada 'Buscando a Oz', evento de Noctaíra 2026 de Alcalá (Sevilla), frente a un público de todas las edades. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Noctaíra 2026, el evento cultural que protagoniza las noches estivales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha propuesto en su programación representar, todos los martes de julio y agosto a las 22,30 horas, la ruta teatralizada 'Buscando a Oz', una adaptación del clásico 'El Mago de Oz' a las Riberas del Guadaíra donde los espectadores acompañarán a Dorothy a cruzar el camino de baldosas amarillas que, en esta ocasión, se "convertirá en los caminos de albero de Alcalá".

Según ha precisado el Ayuntamiento en una nota, la función del pasado martes 14 de julio ha contado con un centenar de ciudadanos que han disfrutado de "una noche de teatro, naturaleza y humor al aire libre", acompañados del delegado de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, y la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos.

Al hilo, Rivas ha invitado a las personas que aún no hayan disfrutado de la experiencia a participar en la ruta inmersiva para todos los públicos, que además permite disfrutar de un "entorno privilegiado con vistas al Castillo de Alcalá y al Puente del Dragón".

En suma, el Consistorio ha apuntado que las entradas deberán ser adquiridas en la web municipal, con una semana de antelación a la celebración del evento, cuyo punto de encuentro será la zona de acceso a la Retama, junto a la cabeza del Dragón. Además, ha recomendado llevar calzado cómodo y repelente de mosquitos para una experiencia más cómoda.