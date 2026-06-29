Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reúne a David Civera, Nena Daconte y Canastéreo en los conciertos del 'Noctaíra'

El delegado de Cultura, Christopher Rivas, en la presentación de la programación del Noctaíra - AYTO.DE ALCALÁ

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alcalá acoge esta semana varios conciertos inaugurales protagonizados por David Civera, Nena Daconte y el grupo Canastéreo, dentro del ciclo de 'Noctaíra'. En este sentido, el delegado de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Christopher Rivas, ha destacado las "noches de excepción" con las que arrancará este cita estival al aire libre.

David Civera se subirá al escenario el jueves, 2 de julio, a las 22,00 horas, para ofrecer un concierto de pop, que pondrá en marcha la celebración del décimo aniversario. Al día siguiente, a la misma hora, será el turno del grupo sevillano Canastéreo y Nena Daconte, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Estas dos noches de apertura son las únicas actividades de la programación con precio de entrada, fijado en 5 euros. Las entradas estarán disponible en 'entradas.alcaladeguadaira.es'.

La programación de Noctaíra 2026 se extiende de julio a septiembre y se distribuye en torno a cuatro disciplinas artísticas que ocupan los espacios patrimoniales más emblemáticos de Alcalá: rutas teatralizadas, conciertos, teatro adulto y flamenco.

El gran estreno del décimo aniversario es 'Buscando a Oz', una propuesta inmersiva con grupos de hasta un centenar de espectadores, con inicio el martes 7 de julio, a las 22,00 horas, en el Parque del Dragón.

El Castillo de Alcalá, con su nueva iluminación artística, acogerá propuestas que abarcan flamenco, pop, blues, soul y música de autor, con artistas como Amparo Lagares y Judit Neddermann, entre otros.

En cuanto al teatro adulto, el Castillo de Alcalá será el escenario de obras como 'Dopaland' (SuikaPro), 'Las de William' (La Jabata) o 'Victoria Kent o la verdadera historia de Madame Duval' (Arte por el Arte Producciones).

Por último, en lo que al flamenco (viernes) se refiere, la terraza del Centro San Miguel acoge recitales de artistas como Matías López, Rubén Romero e Isidora O'Ryan, además de la Peña Flamenca El Arrabal, integrando el tejido flamenco local.