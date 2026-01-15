Alcalá de Guadaíra (Sevilla) suma a su colección municipal la primera obra en propiedad de Emilio Sánchez Perrier

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, junto al cuadro 'Barca en Alcalá de Guadaíra'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido una nueva entrega especial del ciclo "Paisaje Invitado", en esta ocasión el número seis, y que protagoniza la primera obra de Emilio Sánchez Perrier de la colección pictórica municipal.

El cuadro, titulado 'Barca en Alcalá de Guadaíra', ha sido adquirido por de la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos. El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha señalado la importancia de esta adquisición porque "es el primer cuadro de Sánchez Perrier que pasa a formar parte de la colección municipal, y es una obra clave para entender la tradición paisajística de la ciudad".

Se trata de una pintura, que forma parte de la tradición de la Escuela de Alcalá, y que "nos transporta a la ribera del Guadaíra, donde la naturaleza queda reflejada en una escena de gran realismo y expresividad".

Rivas, ha agradecido al Doctor en Historia del Arte, Juan Ramón Barbancho, su intervención durante la presentación de la obra, que corrió a su cargo. "Su amplia experiencia y conocimiento en el ámbito del arte nos ha permitido profundizar en el legado de Sánchez Perrier y en la importancia de esta pieza dentro del contexto artístico de Alcalá de Guadaíra".

Emilio Sánchez Perrier fue un pintor nacido en Sevilla en 1855 y fallecido en Alhama de Granada en 1907, fue una de las figuras más destacadas del arte paisajístico de su época. Con una técnica depurada y un enfoque en la luz y el color, logró capturar la esencia de la naturaleza andaluza, especialmente los paisajes de su tierra natal y de Alcalá de Guadaira.

Su obra es un claro ejemplo de la influencia del impresionismo francés, que transformó profundamente la pintura de paisaje en España a finales del siglo XIX. A través de su trabajo, dejó un legado que sigue siendo estudiado y admirado por su habilidad para plasmar la realidad en el lienzo de forma vibrante y luminosa.