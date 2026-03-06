Alcalá de Guadaíra (Sevilla) trata contra la 'procesionaria' del pino en ​más de 25 hectáreas de zonas verdes

Tratamiento contra la procesionaria del pino en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá, a través de la Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha anunciado este viernes que prosigue con el tratamiento contra la 'procesionaria' del pino en más de 25 hectáreas de parques públicos y zona verde del municipio, con especial incidencia en los ejemplares situados en espacios con presencia habitual de visitantes.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, entre marzo y abril se acomete la segunda fase de un procedimiento permanente con el objetivo de garantizar la seguridad de personas y mascotas.

La delegada de Medio Ambiente, Luisa Campos, ha señalado que el tratamiento de los servicios municipales de Medio Ambiente frente a esta plaga "forma parte del mantenimiento de los diferentes espacios verdes de la ciudad".

De este modo, se llevan a cabo tratamientos fitosanitarios necesarios en cada momento y conforme a la legislación vigente. Además, se atiende los avisos de presencia de plaga que se produzcan desde la ciudadanía, con actuación inmediata en todos los casos.

"Hemos completado una primera fase entre septiembre y noviembre de 2025 con tratamientos biológicos, que se realizan cuando las orugas son pequeñas y, por tanto, es más recomendable en pinares públicos y zonas urbanas", ha añadido Luisa Campos.

Entre diciembre y febrero se ha llevado a cabo el corte manual y retirada de bolsones y tratamientos mecánicos antes de que las orugas bajen en procesión. Ahora ha dado comienzo la segunda fase, durante los meses de marzo y abril, con la colocación de trampas en troncos y la aplicación de tratamientos biológicos como Bacilluis thuringiensis.

El tratamiento que se lleva a cabo en Alcalá tiene una parte biológica con la aplicación de Bacillus thuringiensis var. kurstaki, producto autorizado para control de lepidópteros, selectivo y respetuoso con la fauna auxiliar. Se aplica mediante endoterapia. Como refuerzo, se procede a la retirada mecánica de bolsones en ejemplares accesibles mediante pértiga telescópica y embolsado para su posterior eliminación controlada.

El Ayuntamiento ha indicado que "en todo momento" se adoptan medidas de seguridad y señalización que incluyen la delimitación temporal de las zonas tratadas, señalización informativa, uso de EPI reglamentarios por parte del personal, comunicación previa y cumplimiento de la normativa vigente en materia de productos fitosanitarios.

Luisa Campos ha asegurado que el Consistorio "realiza de forma continua trabajos de conservación y mantenimiento general de la vegetación", tanto urbana como la de ribera, "desarrollando para ello los procesos específicos de prevención para la protección de las distintas especies, entendiendo y protegiendo cada uno de los pequeños o mayores ecosistemas que conforman tanto las zonas ajardinadas de la ciudad, como los extensos parques de ribera que conforman el Monumento Natural Riberas del Guadaíra".