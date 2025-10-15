Alcalá del Río (Sevilla) conmemora el 25º aniversario de la proclamación de San Gregorio de Osset como alcalde honorario

Foto de familia del XXV Aniversario de la proclamación de San Gregorio de Osset como alcalde honorario y perpetuo de Alcalá del Río (Sevilla). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Cultura de Alcalá del Río acogerá entre los días 30 de octubre y 22 de noviembre la exposición 'Famulus Dei', impulsada por la Delegación de Cultura del municipio y que pondrá fin a los actos con motivo del XXV Aniversario de la proclamación de San Gregorio de Osset como alcalde honorario y perpetuo de la localidad, donde reposan sus restos. La muestra se ha presentado este miércoles en la Casa de la Provincia de la Diputación.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, el cartel ha sido elaborado por la artista Carolina Alises e invita a vecinos y visitantes a realizar un recorrido por la historia de devoción al santo mediante esta muestra, en la que participan tanto artistas locales como foráneos. El lema de la exposición se toma de la inscripción que aparece en la lápida sepulcral de San Gregorio de Osset, que puede traducirse como 'siervo de Dios'.

De este modo, la exposición cerrará el citado aniversario aunando a treinta artistas que darán una visión de San Gregorio nueva y acorde con las diferentes vanguardias y corrientes que se respiran en el panorama artístico sevillano. Así, podrán verse desde obras "más clásicas a otras más rompedoras".

Además, contará con diferentes obras plásticas, como pinturas, dibujos, grabados o costura. Según se ha destacado durante la presentación, se trata de una muestra que pretende poner en valor a artistas, a la propia figura del santo y al pueblo de Alcalá del Río.

El horario de apertura al público en la Casa de la Cultura de la exposición 'Famulus Dei, XXV Aniversario de alcalde honorario y perpetuo' será de lunes a viernes, de 09,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas, los sábados y de 09,00 a 14,00 horas.